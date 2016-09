Köln.

Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall in Köln gestorben. Beamte hatten den schwer verletzten 19-Jährigen und seine am Boden liegende Maschine während ihrer Streife in der Nacht zum Freitag entdeckt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann starb kurz darauf noch an der Unfallstelle. Hinweise auf weitere Unfallbeteiligte lagen der Polizei nicht vor. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

dpa/lnw