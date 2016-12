Lüdenscheid. Ein Leiharbeiter soll in einem Klinikum in Lüdenscheid Patienten bestohlen haben. Nach Angaben der Polizei war der 19-Jährige im Personen- und Patiententransport tätig. In zwölf Fällen habe er Bargeld aus den Geldbörsen von Patienten genommen - dabei soll er einen knapp vierstelligen Betrag erbeutet haben. Außerdem habe er Schmuck und ein Mobiltelefon gestohlen, teilte die Polizei am Freitag mit. dpa/lnw