18-Jähriger bedroht Polizisten mit Feuerstrahl

Siegen. Bei einer Kontrolle hat ein 18-Jähriger in Siegen Polizisten mit einem Feuerstrahl bedroht. Der junge Mann war mit seinen beiden Begleitern einer Streife in der Innenstadt aufgefallen, teilte die Polizei am Montag mit. Bei der Kontrolle am Sonntagnachmittag habe er sich aggressiv verhalten und schließlich mit Hilfe einer Sprühdose und einem Feuerzeug einen Feuerstrahl auf die Polizisten gerichtet. Die Beamten entwaffneten ihn. Der junge Mann kam in Gewahrsam. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, weil der Verdacht aufkam, dass er unter Drogeneinfluss steht. Bei einem seiner beiden Begleiter sei eine geringe Menge Marihuana gefunden worden. dpa/lnw