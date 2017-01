17-Jährige prallt mit Auto gegen Baum: Drei Schwerverletzte

Coesfeld. Bei einem Autounfall einer 17-Jährigen ohne gültigen Führerschein bei Dülmen (Kreis Coesfeld) sind drei junge Menschen schwer verletzt worden. Die Jugendliche war mit ihren beiden 17- und 18 Jahre alten Mitfahrern von der Straße abgekommen und in einen Graben geraten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto gegen zwei Bäume geschleudert. Die Fahrerin musste nach dem Unfall am Donnerstagabend von der Feuerwehr befreit wurden. Nach ersten Erkenntnissen war die 17-Jährige mit einem Firmenwagen ihrer Eltern unterwegs. dpa/lnw