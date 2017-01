17-Jährige bei Messerattacke verletzt: Festnahme

Oberhausen. Nach einer Messerattacke auf eine 17-Jährige ist in Oberhausen ein gleich alter Jugendlicher festgenommen worden. Er stehe unter dringendem Tatverdacht, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 17-Jährige habe sich in der Nähe des Tatorts aufgehalten und an seiner Kleidung seien Tatspuren gefunden worden. Ein Spaziergänger habe die 17-Jährige am Donnerstagabend auf einer Parkbank gefunden. Sie war durch Stiche und Schnitte mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Jugendliche kam in ein Krankenhaus, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Die Ermittler gehen derzeit von einer Beziehungstat aus. dpa/lnw