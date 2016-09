147 Ballons am Himmel: Montgolfiade endet mit Massenstart

Warstein.

Warstein. Neun Tage lang war der Himmel über dem Sauerland immer wieder mit bunten Punkten geschmückt. Mit einem Massenstart und einem anschließenden Ballonglühen ist am Samstag die 26.Internationale Montgolfiade in Warstein zuende gegangen.

Sonnenschein und meist gute Thermik: Am Samstagabend ist das größte jährliche Ballonfahrertreffen Europas - die 26. Internationalen Montgolfiade in Warstein - farbenfroh zu Ende gegangen. Insgesamt gab es mehr als 1500 Ballonstarts, allein zur Abschlussfahrt am Samstagabend stiegen 147 Heißluftballons in den Himmel. Das neuntägige Heißluftballon-Spektakel lockte nach Veranstalterangaben rund 125 000 Besucher an.

«Wir könnten kaum zufriedener sein», sagte Organisator Hermann Löser. Solche traumhaften Bedingungen habe es zuletzt vor zehn Jahren gegeben. Lediglich vier Starts mussten wegen Regens oder ungünstiger Winde abgesagt werden. Besonders spektakulär waren die sogenannten Nightglows, bei denen an einigen Veranstaltungstagen die Hüllen der Ballone in der Dunkelheit mit den Gasbrennern zum Leuchten gebracht wurden.

