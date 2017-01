1400 Polizisten sichern Rechten-Demo in Köln ab

Köln. Etwa 1400 Polizisten haben am Samstag eine Demonstration von Rechtsextremisten in Köln abgesichert. Zunächst erschienen dazu aber nur etwa 30 Personen. Zwei Gegenkundgebungen zählten zusammen mehr als 500 Teilnehmer. «Wir sind mit starken Kräften vor Ort», sagte eine Polizeisprecherin. Auch Wasserwerfer stünden bereit. Bereits am vergangenen Samstag hatte die Polizei mit rund 1000 Einsatzkräften einen Demonstrationszug von knapp 100 Rechtsextremen durch die Innenstadt begleitet. dpa/lnw