13 Stunden Vollsperrung auf A553 nach Gefahrgutunfall

Erftstadt/Köln. Ein umgekippter Gefahrguttransporter hat eine 13-stündige Vollsperrung der A533 am Kreuz Bliesheim nach sich gezogen. Der in Warendorf zugelassene Sattelzug war am Montagabend auf der A61 in Richtung Venlo unterwegs. Beim Wechsel auf die A553 im Kreuz Bliesheim verlor der Fahrer in einer aufwärtsführenden Rechtskurve die Kontrolle über seinen Laster, der auf die Seite kippte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 62-Jährige Fahrer kam schwer verletzt in eine Klinik.

Aus dem Tank trat eine geringe Menge flüssigen Vinylacetats aus, das aber komplett beseitigt werden konnte. Die gesamte Ladung musste abgepumpt werden. Deshalb war der Autobahnabschnitt zwischen dem Kreuz Bliesheim und der Anschlussstelle Brühl-Süd in beide Fahrtrichtungen bis etwa 07.00 Uhr gesperrt. Zu nennenswerten Staus kam es laut Polizei aber nicht.

dpa/lnw