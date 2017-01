13-Jähriger versprüht Reizgas: 28 Schüler im Krankenhaus

Selm. Ein 13-Jähriger hat in einer Schule in Selm (Kreis Unna) dutzende Schüler mit Pfefferspray verletzt. 28 Kinder seien zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Weitere Schüler mit Atemwegsreizungen und Husten wurden demnach von Rettungskräften vor Ort behandelt.

Nach ersten Ermittlungen hatte ein Schüler der 7. Klasse das Reizgas am Montag im Foyer der Schule versprüht. Am Dienstag habe sich dann der 13-Jährige bei der Polizei in Lüdinghausen gemeldet und die Tat gestanden. Demnach gab der Schüler an, dass «die ganze Sache einfach dumm gewesen sei».

dpa/lnw