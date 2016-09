13-Jähriger nachts allein mit dem Auto unterwegs

Kranenburg.

Ein 13 Jahre alter Junge ist allein am Steuer eines Autos in Kranenburg am Niederrhein in eine Polizeikontrolle geraten. Beamte der Bundespolizei fischten ihn am Dienstag kurz vor Mitternacht aus dem Verkehr. Das Auto gehöre einem Freund, bei dem er übernachte, habe der 13-Jährige erklärt, berichtete die Bundespolizei am Mittwoch. In die Schule müsse er nicht, da er krankgeschrieben sei. Der Junge kam mit zur Wache, wo ihn seine laut Polizei sichtlich geschockte Mutter abholte. Der 13-Jährige habe dagegen einen «recht coolen» Eindruck gemacht und keine Reue gezeigt. Gegen den 20-jährigen Halter des Fahrzeuges wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er hatte die Fahrzeugschlüssel in der Mittelkonsole des Wagens gelassen.

dpa/lnw