1200 historische Orte gewähren Einblicke zum Denkmaltag

Am Tag des offenen Denkmals öffnen heute bundesweit wieder Tausende historische Orte ihre Pforten. In diesem Jahr sind mehr als 1200 besondere Stätten in NRW dabei. Viele der Gebäude und Orte sind sonst für Besucher geschlossen - so etwa das Wasserwerk Weiler und der Sancta-Clara-Keller in Köln. In Gütersloh kann man sich von einer neu entwickelten App durch die Stadt führen lassen. In Köln wird aus dem Aktionstag ein Aktionswochenende: Am Samstag und Sonntag werden dort an rund 150 Denkmälern Führungen, Ausstellungen oder Mitmach-Aktionen geboten. Der Aktionstag steht unter dem Motto «Gemeinsam Denkmale erhalten». Damit will die Deutsche Stiftung Denkmalschutz als Veranstalter das Engagement der Denkmalpfleger in den Vordergrund stellen.

dpa/lnw