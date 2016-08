1000 Heuballen in Niederkrüchten abgebrannt

Niederkrüchten.

Niederkrüchten.

1000 Heuballen sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf einem Feld am Niederrhein abgebrannt. Nach Angaben der Polizei hatten Passanten das Feuer in Niederkrüchten im Kreis Viersen entdeckt und gemeldet. Menschen waren nicht in Gefahr, auch Gebäude wurden von den Flammen nicht bedroht. Das Feld liegt in der Nähe eines Waldstücks. Die Polizei konnte Brandstiftung zunächst nicht ausschließen. Die Feuerwehr war noch am Mittwochvormittag an der Brandstelle beschäftigt. Ein Strohballen kostet nach Angaben der Polizei 60 bis 70 Euro. Der Sachschaden dürfte sich demzufolge im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen.

dpa/lnw