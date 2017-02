1. FC Köln verliert 1:2 gegen SC Freiburg

Freiburg. Der SC Freiburg hat den Vormarsch des 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga gestoppt. Die Breisgauer gewannen am Sonntag zum Abschluss des 20. Spieltages mit 2:1 (1:1) und sorgten für die erste Niederlage der Kölner nach sechs Punktspielen. Vincenzo Grifo (32.) brachte die Gastgeber in Führung, Anthony Modeste (39.) glich mit seinem 16. Saisontreffer noch vor der Pause aus. Den Sieg der Freiburger sicherte Maximilian Philipp (77.) mit dem 49 999. Tor in der Bundesliga-Geschichte. Die Kölner verpassten durch die Niederlage den Sprung auf Platz drei und sind nun Tabellensiebter direkt vor Freiburg auf Rang acht. dpa