1. FC Heidenheim in Bestbesetzung gegen Fortuna Düsseldorf

Heidenheim. Dem 1. FC Heidenheim stehen im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf alle Fußball-Profis zur Verfügung. Auch Dennis Thomalla und John Verhoek trainieren nach muskulären Problemen wieder mit der Mannschaft und sind bereit für die Zweitliga-Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

Trainer Frank Schmidt hat Respekt vor den noch ungeschlagenen Gästen aus Düsseldorf. «Für uns ist es wichtig, dass wir den Gegner zum Laufen bringen, uns Räume erarbeiten, Räume erspielen und dann mit möglicherweise weniger Torchancen, als wir in Stuttgart gehabt haben, zum Erfolg kommen», sagte er am Freitag.

In der Englischen Woche mit Duellen gegen Düsseldorf, den SV Sandhausen und den 1. FC Kaiserslautern will Heidenheim konzentriert bleiben und sich nicht vom 2:1 gegen den VfB Stuttgart blenden lassen. «Wenn wir da Fehler machen, schauen wir am Ende ganz dumm aus der Wäsche», sagte Schmidt.

dpa/lsw