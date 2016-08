0:1 in Frankfurt: Schalke 04 verpatzt den Saisonstart

Frankfurt/Main.

Frankfurt/Main. Die neue Ära beim FC Schalke 04 hat mit einer völlig verdienten Niederlage begonnen. Im ersten Bundesliga-Spiel unter dem neuen Trainer Markus Weinzierl und dem neuen Sportvorstand Christian Heidel verlor der Europa-League-Teilnehmer am Samstag zum Saisonauftakt mit 0:1 (0:1) bei Eintracht Frankfurt.

Alexander Meier belohnte mit seinem Tor in der 13. Minute eine starke Frankfurter Leistung. In der zweiten Halbzeit verschoss er sogar noch einen Foulelfmeter (68.). Dazu flog Eintracht-Verteidiger Michael Hector in seinem zweiten Spiel für seinen neuen Verein bereits zum zweiten Mal vom Platz. Nach Gelb-Rot im Pokal in Magdeburg sah der Jamaikaner diesmal die Rote Karte wegen einer Notbremse (79.).

dpa