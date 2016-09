Zweifel an Indupark-Erweiterung

SPD-Fraktionschef Volker König gehörte bei einer Ersteinschätzung zu der Mehrheit, die dem Ansinnen der Wirtschaftsbetriebe (WBU) aufgeschlossen gegenüberstehen. Die WBU haben beantragt, den Indupark um weitere 70.000 Quadratmeter in Richtung Bimbergtal zu erweitern, um Unternehmen mehr Platz zu bieten. Das Projekt sei in der SPD umstritten, sagte Ratsherr Ralph Bürger jetzt im Umweltausschuss. Dort stand die Indupark-Erweiterung noch nicht auf der Tagesordnung, obwohl einige der Meinung sind, die Planung müsse in diesem Gremium erörtert werden. Der Grund: Das Land, das die WBU für Gewerbeansiedlungen nutzbar machen wollen, ist Landschaftsschutzgebiet.

„Es müssen Zahlen auf den Tisch“, sagt SPD-Mann Bürger. Er fordert eine Flächenbilanz für Unna, aus der hervorgeht, wie viel Land wo versiegelt ist. Auch sein Fraktionskollege Paul Raupach hatte in einer Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses Bedenken geäußert. Er sagte, ihm müssten schwerwiegende Gründe genannt werden für die Indupark-Erweiterung mit diesen Ausmaßen. Die infrage kommenden Flächen liegen in den Gemarkungen Uelzen und Mühlhausen. Dort ist Raupach Ortsvorsteher. Die Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt. Und das aus gutem Grund, denn das Land gilt offenbar als sehr fruchtbar, darauf wies Gisbert Herber-Busch hin, sachkundiger Bürger bei den Bündnisgrünen: „Das sind die besten Böden, die wir haben. Und das muss in die Diskussion einfließen“, sagte Herber-Busch.

Der städtische Rechtsdezernent Matthias Immick erklärte, er habe bereits eine gemeinsame Sondersitzung von Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss zu diesem Thema angeregt. Das städtische Planungsamt sammle gerade Fragen wie die nun aufgeworfenen für den weiteren Planungsprozess.

Dieser steht noch am Anfang. Hans-Jürgen Scheideler (SPD), Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses, erinnerte daran, dass nun zunächst wie von seinem Ausschuss beschlossen übergeordnete Instanzen prüfen, ob ein Bebauungsplanverfahren überhaupt angestoßen werden kann. Eine dieser Instanzen ist der Kreis Unna, der eine Indupark-Erweiterung an dieser Stelle schon einmal abgelehnt hatte. Vielleicht erübrige sich schon bald die weitere Diskussion, so Scheideler.