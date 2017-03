Ziegennachwuchs im Schulzoo

Es begann mit dem Besuch von Ziegenbock Willi. Der pechschwarze Vierhornziegenbock von Schäfer Thomas Büttner aus Hamm war im vergangenen Herbst zu Gast bei den Schulziegendamen in der Peter-Weiss-Gesamtschule. Mit Erfolg, wie sich nun herausgestellt hat. Denn im Laufe des Märzes bekamen Lizzy und Luna jeweils zwei kerngesunde Zicklein.

Gespannt hatten die Schüler die Schwangerschaft begleitet und der Entbindung entgegengefiebert. Ein Kind hatte am Ende Glück: Es war bei der Geburt der Zicklein dabei. Aber auch für die anderen Teilnehmer der offenen Angebote und der Arbeitsgemeinschaften im Schulzoo gibt es seit dem viel zu entdecken: Sie haben die frisch gebackenen Ziegenmütter beim Trockenlecken ihres Nachwuchses beobachten, die ersten wackeligen Gehversuche der Tiere begleitet und auch gesehen, wie die Jungen zum ersten Mal gesäugt wurden.

Beide Ziegenmütter haben die Zicklein angenommen und versorgen sie sehr gut. Und auch den Jungen scheint es gut zu gehen: Sie sind zutraulich und springen jetzt schon ungestüm um ihre Mütter herum.

Für die Peter-Weiss-Gesamtschule und die Schulzoo-Betreuerinnen Claudia Heßler und Jenny Planert-Fahrenhorst bedeutet die Geburt der kleinen Ziegen gleich einen doppelten Grund zur Freude: Nicht nur, dass die Schüler sich über die süßen Tiere freuen, die Geburt der Ziegen gilt auch als Zuchterfolg.

Denn die Schule nimmt an der Erhaltungszucht der Vierhornziegen teil. Luna ist zur Hälfte Vierhornziege und konnte dieses seltene Merkmal der Vierhörnigkeit an eines ihrer beiden Jungtiere weitergeben. Diese junge Ziege wird auch in der Schule verbleiben. Die anderen drei Tiere, zwei Böckchen und eine Ziege, haben ebenfalls die Anlage für Vierhörnigkeit, aber werden sie nicht sichtbar ausprägen. Diese Tiere vermittelt die Schule nach dem Ende der Säugezeit in gute Hände.

Für ihre Zucht arbeitet der Schulzoo eng zusammen mit dem Tierpark in Hamm. Das Ziel der Erhaltungszucht ist es, gefährdete Tierarten und Nutztierrassen vor dem Aussterben zu bewahren. Die Vierhornziege ist eine Mutante der Hausziege mit vier statt zwei Hörnern. Sie gilt aber nicht als eigene Rasse. In der Peter-Weiss-Gesamtschule züchten Lehrer und Schüler seit rund 15 Jahren Vierhornziegen.