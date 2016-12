Zehn Asylbewerber für Unna

Die Stadt hatte eine erste Zuweisung zunächst für den Januar erwartet, sei aber auch jetzt schon vorbereitet gewesen, erklärt Bürgermeistereferent Oliver Böer. Für die Unterbringung könne die Stadt auf eigene Notunterkünfte zurückgreifen. Die Betreuung der Neuankömmlinge leiste der Caritas-Kreisverband, der auch Ansprechpartner für Hilfsangebote aus der Bürgerschaft ist.

Mit der Zuweisung kommt die Flüchtlingswelle aus dem Nahen Osten auch in der Stadt Unna an. Bislang war sie von der Unterbringung Schutzsuchender freigestellt. Die Asylbewerber werden nach einem Schlüssel auf die Länder und Kommunen verteilt, der der Bevölkerungsverteilung entspricht. Allerdings hatte Unna eine Art Freibetrag, weil die Kapazitäten der Erstaufnahmeeinrichtung in Massen angerechnet wurde.