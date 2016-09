Willkommen im „Circus Criminale“

„Licht aus, Kamera an“ hieß es bei der Auftaktshow von „Mord am Hellweg“. Über den roten Teppich kamen die Zuschauer in den Travados-Festbau, wo Scheinwerfer und Kameraleute die perfekte Kulisse für das Thema des „Circus Criminale“ bildeten: „Mord am Hellweg – Der Film“ lautete der Untertitel, und auch inhaltlich ging Moderatorin Sabine Ziemke immer wieder auf das Wechselspiel von Kriminalroman und Krimis in Kino und Fernsehen ein. Das Rahmenprogramm bildete dabei eine beeindruckende Akrobatik-Vorführung. Schließlich war man ja im Zirkus, und jede gute Zirkusvorstellung braucht mindestens einen Clown. Diesen Part übernahmen der Ruhrpott-Komiker mit der lyrischen Ader, Fritz Eckenga und Tatort-Gerichtsmediziner Joe Bausch. Als Regisseur des Hellweg-Krimis und verzweifelter Schauspieler, der sich um eine Rolle in der Produktion bemüht, sorgten sie für eine heitere Stimmung und verwoben die einzelnen Programmpunkte miteinander.

Das Spannungsfeld zwischen Buch und Film wurde natürlich auch durch die Gäste ausgelotet. Autoren auf der einen, Schauspieler auf der anderen Seite, brachten jeweils ihren eigenen Blick auf Krimi-Produktionen mit. „Verfilmung ist eine eigene Kunst, weil man in der Reduktion so viel auslassen muss“, erläuterte etwa Esther Schweins. Die Schauspielerin und Regisseurin, die selbst nur einmal als Kommissarin vor der Kamera gestanden hat, las aus Matthew J. Arlidges Roman „Kalter Ort“ vor. Für sie stellt Arlidges Hauptfigur, Helen Grace, eine Traumrolle dar. Schauspielerkollege Christian Berkel verlieh Arne Dahls Roman „Sieben minus eins“ seine Stimme, in dem er Ermittler Berger durch die Hölle schickt. „Man leidet, aber alles wird besser“, so Dahl. Es gäbe „ein Versprechen auf Heilung“. Der Autor, dessen Reihe „A-Gruppe“ als TV-Serie verfilmt wurde, zeigte sich mit dem Ergebnis eigentlich zufrieden. „Ich hatte befürchtet, es wird viel, viel schlimmer.“ Aber gerade die Dynamik des Teams, auf die es ihm in der Reihe ankam, würde auch in der Serie gut funktionieren.

Musikalisch begleitet vom Rock-, Pop- und Jazz-Ensemble des Landespolizeiorchesters startete Europas größtes Krimi-Festival im ausverkauften Zirkus Travados. Eine Überraschung hatten die Veranstalter aber auch noch gleich zu Beginn auf Lager: Auch Krimi-Star Simon Beckett wird mit seinen Romanen über den forensischen Anthropologen David Hunter an „Mord am Hellweg“ teilnehmen.