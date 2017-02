Wachstumsschub für Kindergärten

Bis zum 15. März muss die Stadt dem Land mitteilen, für wie viele Kindergartenplätze sie ab Sommer Zuschüsse beziehen möchte. Das Ergebnis, das sich auf „Bestandskinder“ und Neuanmeldungen stützt, lässt einen nahezu sprunghaften Anstieg erwarten: 1.961 Kita-Plätze sollen im nächsten Kindergartenjahr zur Verfügung stehen. Dieser Anstieg ist selbst im Vergleich mit den Aufbaujahren der U3-Angebote außerordentlich.

Waren es in den zurückliegenden Jahren hauptsächlich die Kinder unter drei, für die Stadt und Einrichtungsträger neue Plätze schufen, so gilt der neue Ausbauschub vor allem dem Regelalter, für das schon früher ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz bestand. Von den 106 Plätzen, die im Sommer zusätzlich angeboten werden sollen, sind nur zwei für Kleinkinder gedacht, aber 104 für Kinder, die mindestens drei Jahre alt sind. Danach wird es in Unna 1560 normale Kindergartenplätze und 401 Plätze in der U3-Betreuung geben.

Der Ausbau der Kinderbetreuung mag überraschen in einer Gesellschaft, die sich selbst bereits als „aussterbend“ wahrgenommen hat. Woher die starke Nachfrage nach Betreuungsplätzen kommt, lässt sich ohne Einzelbefragung aller Eltern nur auf zwei Gründe zurückführen: Zum einen ist der Kinderschwund längst nicht in dem Maße eingetreten, wie er einmal vorausgesagt war. Stabilere Geburtenzahlen und Zuzüge lassen Unna inzwischen wieder von Jahrgangsstärken über 500 ausgehen. Und der Verzicht auf einen Kindergartenplatz scheint immer seltener zu werden. Selbst in Familien, in denen nicht gleich beide Elternteile arbeiten gehen, erscheint der Kindergarten als sinnvolle Unterstützung für die Entwicklung des Kindes.

Ein derart massiver Ausbau, wie er nun geplant ist, stößt allerdings an eine Grenze: Oft fehlt es an Räumen, die eben nicht so schnell zu bauen sind, wie Landesmittel beantragt werden können. Insgesamt will die Stadt bis zum Jahr 2020 zehn neue Kindergartengruppen schaffen. In einem aktuellen Papier für die Politik kündigt sie aber an, dass der beabsichtigte Bau neuer Einrichtungen insbesondere für Königsborn und Massen zum Kindergartenjahr 2017/18 noch nicht eingeplant werden könne. Mitunter ist nun ein wenig „Stühlerücken“ erforderlich.

Im Hemmerder Kindergarten St. Joseph sollen zum 1. August plangemäß zwei neue Gruppen eröffnet werden. Der Königsborner Keep-Kindergarten soll ebenfalls zwei neue Gruppen eröffnen – allerdings übergangsweise, wie es von der Stadt heißt. Für das Familienzentrum Unterm Regenbogen in Königsborn und für Zwergengarten und Kita Erlenweg in Unna-Süd ist die Stadt noch in Gesprächen über mögliche Übergangskapazitäten dort. Ihr Ausgang ist noch offen, aber beim Land anmelden will die Stadt diese Plätze bereits.

Kitas von klein bis groß

28 Kindertagesstätten erfüllen in Unna den Rechtsanspruch der Eltern auf einen Betreuungsplatz für ihr Kind. Träger sind die evangelische und die katholische Kirche, die Arbeiterwohlfahrt und mehrere Vereine, die oft die Organisationsform einer Elterninitiative darstellen. Als größte Kindergärten Unnas gelten beim Planungsstand zum kommenden Kindergartenjahr die Rasselbande an der Berliner Allee und die Vorstadtstrolche in Mühlhausen mit jeweils 103 Plätzen, gefolgt vom Keep-Familienzentrum in Königsborn mit 100 Plätzen. Kleinste Einrichtung nach verfügbarer Platzzahl ist der Noah-Kindergarten in Hemmerde mit 43 Plätzen. Die Kinderarche am Nordring und die Hellwegkinderstätte am Südfriedhof könnten 45 Kinder betreuen.

Mehr Plätze bei Tagesmüttern

Auch Tagesmütter haben im Betreuungsangebot für Kinder einen Stellenwert, der in Unna nicht infrage gestellt wird. Im Gegenteil: Auch hier stockt die Stadt Kapazitäten auf. Parallel zum Kindergartenjahr 2017/18 will sie beim Land Zuschusspauschalen für 155 Plätze in der Kindertagespflege beantragen. Für das laufende Jahr waren es 150.

Tagesmütter sind vor allem dann gefragt, wenn die Öffnungszeiten von Kindergärten den Betreuungsbedarf einer Familie nicht deckt. Oft ist dies der Fall, wenn die Arbeitszeiten entweder sehr früh beginnen oder in den Abend hinein laufen. Tagesmütter gelten in diesem Fall oft als flexiblere Lösung – auch dann, wenn sie in ihrer Kleingruppe unterschiedliche Betreuungsbedarfe zu bedienen haben. Grundsätzlich könnten Tagesmütter auch dann helfen, wenn in den großen Einrichtungen Kapazitätsengpässe herrschen, eine Familie also unabhängig von ihrem Betreuungsbedarf keinen Kindergartenplatz bekommt. Allerdings zielen die Ausbaubemühungen der Stadt darauf ab, gerade diese Situation zu verhindern. Ähnlich wie Kindergärten bieten auch Tagesmütter eine Betreuung für Kinder unter drei Jahren an, sofern sie für die speziellen Bedürfnisse der ganz kleinen Kinder vorbereitet sind.