Viele Mieter sind bereits weg

Ohnehin war der Gebäudekomplex an der Potsdamer Straße 2 bis 10 nur noch zur Hälfte belegt. Zu schlecht war der bauliche Zustand, als das sich Mieter für diese Wohnungen gefunden hätten.

Alle haben nach Auskunft der Stadt einen Auflösungsvertrag bezogen auf ihren Mietvertrag unterschrieben. Bis Ende des Jahres sollen auch die letzten Mieter ausgezogen sein. Dann soll der Gebäudekomplex mit dem L-förmigen Grundriss dem Erdboden gleich gemacht werden. An dessen Stelle werden mehrere Gebäude mit unterschiedlicher Höhe treten.

Auch wenn es in der unmittelbaren Nachbarschaft einige Leerstände gibt, sind diese an einer Hand abzuzählen. Und damit müssen die Menschen im Einzelfall aus Königsborn wegzuziehen. Viele der derzeitigen Bewohner haben das inzwischen getan, sind in Richtung Dortmund, nach Lünen oder Bönen verzogen, wie Quartiersmanager Liberto Balaguer berichtet. Einige wenige haben eine neue Bleibe direkt in Königsborn gefunden. Er hat schon etlichen Bewohnern bei der Suche nach einer neuen Wohnung geholfen, mit ihnen diese besichtigt oder auch Umzugshilfen organisiert. Balaguer geht davon aus, dass bis Ende des Jahres alle Wohnungen an der Potsdamer Straße leer sein werden.

Derzeit befände man sich mit einigen Mietern noch in Gesprächen, um Termine für den Umzug oder andere Umzugshilfe wie die Renovierung abzusprechen.

Allen Bewohnern der Potsdamer Straße war das Angebot unterbreitet worden, in den neuen Gebäuden eine Wohnung zu mieten. Doch derzeit geht man in der Unnaer Stadtverwaltung nicht davon aus, dass wirklich alle Bewohner dieses Angebot auch annehmen werden. Denn zwei Umzüge innerhalb von nur zwei Jahren werden wohl nicht viele Menschen auf sich nehmen. Auch, wenn einige der inzwischen Weggezogenen ihr Interesse bekundet haben, wieder nach Königsborn zurückzukehren, wird es aufgrund des neugestalteten Wohnungsangebotes und auch des Zuschnitts der Wohnungen nicht für jeden möglich sein.