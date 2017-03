Verkehr kommt zum Erliegen

Auch die Autofahrer, die vom Verkehrsring zum Hellweg-Center abbiegen wollen, schimpfen. Seinen Namen will niemand nennen, aber der Tenor ist immer der selbe: Warum sind diese Arbeiten auf dem Verkehrsring, die drei Wochen in Anspruch nehmen werden, nicht für die Oster- oder Sommerferien terminiert worden? Warum hat man nicht zumindest am vergangenen Wochenende schon mit den Arbeiten begonnen? „Weil die Arbeiten am Wochenende die Stadt deutlich teurer zu stehen kommen würden“, erklärt Stadtsprecher Oliver Böer. Die Sanierung müsse jetzt durchgeführt werden, bevor zum Jahresende die Verantwortlichkeit für die Straßen an das Land übergehe. Ein Ausweichen auf die Sommerferien sei schon aus dem Grund nicht möglich, da in dieser Zeit ein zweiter signifikanter Verkehrsknotenpunkt in Unna, die Kreuzung Massener Straße und Feldstraße, saniert werde.

Die neue Asphaltfräse schlägt die alte Straßendecke auf und befördert das Material über ein Förderba ... Die neue Asphaltfräse schlägt die alte Straßendecke auf und befördert das Material über ein Förderband auf einen Lastwagen.

Es sei von Beginn an klar gewesen, dass das Straßensanierungspaket der Stadt an einigen Stellen eine Operation am offenen Herzen werde, sagt Böer weiter. Bis zum Wochenende, wenn der Westfalenmarkt wieder sehr viele Menschen in die Innenstadt locken wird, soll die Baustelle am Ostring fertig sein. Schon am nächsten Montag geht es dann in Höhe der Morgenstraße weiter. Zumindest wollen die Verkehrsexperten der Stadt prüfen, ob der Verkehr durch eine veränderte Ampelschaltung wieder mehr Fließgeschwindigkeit erhalten kann. „Wir arbeiten wirklich mit Hochdruck an einer Lösung“, verspricht Böer.

Einige lassen sich von der Absperrung nicht stoppen

Manch einer greift derweil zu ungewöhnlichen – und auch verbotenen – Maßnahmen der Selbsthilfe. Die Zufahrten vom Kessebürener Weg und der Wasserstraße sind gesperrt. Viele Autofahrer müssen vor der Absperrung wenden, obschon an der B1 die Schilder auf diese Sperrung hinweisen. Einige lassen sich von der Absperrung nicht aufhalten. Sie räumen sie kurzerhand zur Seite, fahren mit dem Auto über den Bürgersteig, um auf den Ostring zu kommen. Die Polizei ist informiert und am Mittag auch vor Ort.

Um diese Zeit wird zumindest der Bürgersteig in Höhe der Bushaltestelle wieder freigegeben. Bis dahin müssen sich Fußgänger oder Fahrradfahrer zwischen Baumaschinen und Absperrungen vorbeischlängeln, um zum Hellweg-Center zu gelangen. Eine nicht ungefährliche Situation.

Nicht ungefährlich: Zwei ältere Menschen schlängeln sich zwischen Baufahrzeugen hindurch, weil der G ... Nicht ungefährlich: Zwei ältere Menschen schlängeln sich zwischen Baufahrzeugen hindurch, weil der Gehweg gesperrt ist. Foto: Hennes

Die VKU informiert erst in den Vormittagsstunden über die veränderten Haltestellen. Busfahrer lassen die Fahrgäste mitten in der Baustelle aussteigen. Ab den Mittagsstunden ändert sich dies, die Haltestelle „Ostring“ wird nicht mehr angesteuert.

Bei der Verwaltung häufen sich derweil die Beschwerden über zunehmenden Autoverkehr auf der Bornekampstraße. Autofahrer auf dem Weg in Richtung Billmerich versuchen, so die Baustelle zu umfahren.

Die Verwaltung reagiert und sperrt diesen Bereich zwischen Martin- und Talstraße nun auch bis Ende der Woche tagsüber. Bislang erfolgte die Sperrung aufgrund der Krötenwanderung nur in den Abend- und Nachtstunden. „Vielleicht müssen auch Kinder nicht einzeln zur Schule gebracht werden. Wenn Eltern Fahrgemeinschaften bilden würden, dann hilft das auch schon ein wenig“, empfiehlt Vera Howanietz von der Polizei.

Die Bauarbeiter müssen sich einiges anhören

Aber nicht nur Autofahrer leiden, sondern auch die Bauarbeiter, die sich hier und da von Autofahrern beschimpfen lassen müssen. In der vergangenen Woche wurde Murat Yilmaz von der Firma Pollmann, die den neuen Straßenbelag aufträgt, an der Baustelle an der Massener Straße beleidigt. Yilmaz, in Deutschland geboren und mit türkischen Vorfahren, musste sich von einem Autofahrer anhören: „Von dir lasse ich mir gar nichts sagen. Du bist ja nicht mal hier geboren.“ Das erzählt sein Kollege Heiner Glanemann. Yilmaz quittiert das Ganze mit einem Lächeln. Wer im Straßenbau arbeitet, kennt sich mit Meckereien von Autofahrern aus. Doch die rassistischen Anfeindungen waren auch nach dem Geschmack von Heiner Glanemann zu viel. Schließlich würden er und seine Kollegen die Straßen auch für solche Autofahrer wieder fertigmachen. Das würden aber genau die immer gerne vergessen.

Mehr Stau durch falsches Einordnen

Bei Polizei und Feuerwehr gehören die Baustellen in und außerhalb der Stadt zur täglichen Dienstbesprechung. „Wenn möglich, dann umfahren wir natürlich im Falle eines Einsatzes solche Engpässe“, sagt Vera Howanietz von der Kreispolizei. Doch im Zweifel müssten auch Polizei und Feuerwehr diese Nadelöhre passieren.

Autofahrer, die sich schon vor der Verengung einordnen, verstärken das Verkehrschaos auf dem Ring no ... Autofahrer, die sich schon vor der Verengung einordnen, verstärken das Verkehrschaos auf dem Ring noch.

In diesem Zusammenhang weist Howanietz noch einmal auf das richtige Einordnen mit dem Auto im sogenannten Reißverschlussverfahren hin.

Von der Hertingerstraße kommend versuchten viele Autofahrer, sich direkt von der Abbiegespur aus einzuordnen. Das ist falsch. „Man muss immer bis zu dem Punkt fahren, an dem die Fahrspur sich verengt“, sagt die Polizeisprecherin.

Nach wie vor versuchen viele Fahrzeugführer, sich bereits vor der eigentlichen Verengung einzuordnen, was zu vermeidbaren Staus führt, weil in diesem Fall eine Verlangsamung des Verkehrs bereits vor der Engstelle stattfindet.