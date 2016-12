Verkäufer mit Spritze bedroht

Zu dem Vorfall war es schon am Dienstagnachmittag gekommen, wie die Polizei nun mitteilt. Gegen 17.10 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Aldi-Marktes an der Kamener Straße einen Ladendiebstahl. Zunächst diskret versuchte er, den Dieb zu verfolgen. Dieser aber merkte, dass man ihm auf der Spur war. Er fummelte kurz an seinem Rucksack und flüchtete dann entlang der Friedrich-Ebert-Straße zur Gabelsbergerstraße.

Dort holte der Aldi-Angestellte, ein 38-jähriger Mann, den Dieb ein. Er riss ihm den Rucksack von der Schulter. Doch der Täter drehte sich zu ihm um und hielt ihn mit einer Spritze auf Abstand, in der irgendeine Flüssigkeit aufgezogen war.

Der Dieb lief danach weiter und flüchtete in den Kurpark, wo ihn der Mitarbeiter des Aldi-Marktes aus den Augen verlor. In dem Rucksack wurde das Diebesgut gefunden: mehrere Dosen eines Energydrinks.

Der Ladendieb soll etwa 35 bis 40 Jahre alt gewesen sein. Er habe ein blaues Oberteil mit einem weißen Streifen auf dem Ärmel, eine dunkle Jogginghose, dunkle Schuhe und eine braune Baseballmütze mit heller Aufschrift getragen. Er soll eine auffällig starke Akne und einen osteuropäischen Akzent gehabt haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303/921-3120 oder -0.