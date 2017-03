Unser Song für Kiew passt zu Unna

Es gibt Momente im Leben, da mag man sich die Augen reiben. Oder man greift sich an die Ohren, so wie Felix Maxim Eller, als er zum ersten Mal Deutschlands Titel für den ESC in Kiew hörte. Das Stück, das nach dem Vorentscheid im Februar von Sängerin Levina gesungen werden soll, hat erstaunliche Ähnlichkeiten mit dem Titellied von Ellers erstem Spielfilm. Das gilt zumindest, was die Melodie angeht. Text und Titel sind verschieden. Die Komponisten angeblich auch.

Offiziellen Angaben zufolge sollen sogar drei Komponisten daran gearbeitet haben, dass Levina das perfekte Leben besingen kann: Lindsey Ray, Lindy Robbins und Dave Bassett. Die Serbin Alexandra Kovac aber, die Ellers Filmmusik geschrieben hat, hegt gewissen Zweifel daran, seitdem ihr der Filmemacher einen Hinweis auf Deutschlands ESC-Beitrag geschickt hat.

Inzwischen gibt es auf der Online-Videoplattform „Youtube“ einen ungewöhnlichen Zusammenschnitt zweier Musikstücke, die beim flüchtigen Drüberhören nicht unbedingt wie zwei verschiedene klingen: Zwischen Kovacs „Young and Wild“ und Levinas „Perfect Life“ wird dabei hin- und hergewechselt. Und irgendwie klingt alles ziemlich austauschbar.

Ob es nun an der Beliebigkeit von Pop-Songs liegt oder doch ein echtes Plagiat vorliegt, darüber lässt sich streiten. Ob dies eines Tages vor Gericht geschieht, ist noch nicht klar. Sony Music Deutschland als Vermarkterin will nach Hinweisen aus unserer Redaktion mit der in Los Angeles lebenden Lindy Robbins gesprochen haben: Sie lege Wert auf die Feststellung, dass ihre Komposition älter als der Film sei, dass sie bislang weder von einem Titel namens „Young and Wild“ gehört noch den Film gesehen habe. Insofern könnten mögliche Ähnlichkeiten nur zufällig sein.

Stimmen aus Unnas Musikszene beantworten die Frage zwischen Plagiat oder zufälliger Ähnlichkeit mit einem „klaren Vielleicht“ – übrigens durchweg, ohne dabei namentlich genannt werden zu wollen. Urheberrechtsstreitigkeiten sind ja immer ein heißes Eisen. So wünscht ein bekannter Rockmusiker aus dem Umfeld der Lindenbrauerei den Beteiligten auch „viel Spaß bei einem möglichen Rechtsstreit“. Seine Einschätzung: „Die Hookline im Refrain ist praktisch identisch, zwar in eine andere Tonart übertragen, aber mit gleicher Melodiefolge.“ Zugleich räumt er aber ein: Eine herausragende oder besonders markante Kompositionsleistung sei dies nicht. „Man kommt schnell auf so etwas, wenn man am Klavier sitzt und vor sich hin klimpert.“

Eine Expertenstimme mit eher klassischer Musikausbildung kommt mit anderen Worten zum gleichen Ergebnis. Einerseits entstehe der Anschein, „dass dem Refrain das gleiche Motiv zugrunde liegt, das durch Sequenzierung verarbeitet wird“, nämlich die Folge großer Sekunde und großer Terz. Jedoch dürfte dieses Motiv in den zurückliegenden Jahrhunderten schon etliche Male verarbeitet worden sein – es ist zeitloser Mainstream.

Für die These, dass die Ähnlichkeiten einfach der Austauschbarkeit von Popsongs entsprechen, spricht vielleicht auch, dass der neue Plagiatsverdacht nicht der erste ist, der im Zusammenhang mit „Perfect Live“ auftritt. Zuvor war das Stück schon mit „Titanium“ von David Guetta und Sia verglichen worden. Dieser Titel war allerdings 49 Wochen lang in den deutschen Singlecharts. „Perfect Life“ verblieb dort eine.

Der direkte Vergleich bei Youtube

Unnas jüngster Kultfilm

Felix Maxim Eller steht exemplarisch für den Stellenwert, den der Film in Unna gerade als Ausdrucksmittel der jüngeren Generation innehat. Der 24-jährige Filmemacher ist selbst gebürtiger Unnaer, ging zum Ernst-Barlach-Gymnasium und studiert zurzeit noch am Fachbereich Design der Fachhochschule Dortmund. Daneben betreibt er zwei Filmproduktionsfirmen.

„Young and Wild“ gilt als sein bislang größtes Projekt und war sein erster Film in Spielfilmlänge. Eller, damals noch Schüler, war Drehbuchautor und Regisseur, zusammen mit seinem Freund Karsten Jaskiewicz auch Produzent. Gedreht wurde die Komödie hauptsächlich 2012 und 2013 an Schauplätzen in und um Unna, aber auch in Dortmund und Köln. Die Uraufführung lief 2014 auf der Leinwand des Filmcenters an der Massener Straße. Zu den Akteuren gehörte unter anderem Narrenschiff-Direktor André Decker.

Felix Maxim Eller (l.) mit seinen Darstellern bei der Premiere zu „Young and Wild“ 2014 im Filmcente ... Felix Maxim Eller (l.) mit seinen Darstellern bei der Premiere zu „Young and Wild“ 2014 im Filmcenter an der Massener Straße. Foto: Archiv

Kritiker lobten den authentischen Ausdruck eines jungen Lebensgefühls, das mit schrägem, aber nicht zu plattem Humor vermittelt wird, sowie das bemerkenswerte Produktionsniveau des Streifens. Die Aufnahme in die Programme der großen Filmverleiher blieb „Young and Wild“ allerdings verweht. Inzwischen ist der Film auf „Youtube“ zu sehen.