Unna bekommt mehr Flüchtlinge

Momentan ist es ruhig in Unna, was die Ankunft von Asylbewerbern angeht. Aber dies werde sich bald wieder ändern, erklärte der Beigeordnete Uwe Kutter nun. Insgesamt stelle sich die Stadt sogar auf mehr Flüchtlinge ein als bislang erwartet. Statt 120 sollen es in diesem Jahr eher 300 werden.

Für die Korrektur der Prognose gibt es gleich drei Gründe. Zum einen wird der Stadt nur noch in geringerem Maße die Leistung der Erstaufnahmeeinrichtung in Massen angerechnet. Bislang konnte die Stadt für jeden Flüchtling, der dort betreut wird, 1,3 Asylbewerber von der eigenen Aufnahmeverpflichtung abziehen. Künftig sind es nur noch 0,7. Ein zweiter Grund sind jugendliche, die zurzeit noch von Jugendämtern anderer Kommunen in Wohngemeinschaften in Unna einquartiert sind, aber nach der Volljährigkeit mit einiger Wahrscheinlichkeit Unnaer Bürger werden wollen. Und drittens bringt die Kategorie von Asylbewerbern, deren „Wohnsitznahme“ inzwischen stärker vorgegeben wird, die Aufnahmesituation ein wenig durcheinander.

Unna muss sich nun auf größere Herausforderungen einstellen. Zunächst einmal geht es dabei um die Frage, wie diesen Menschen überhaupt ein Dach über dem Kopf gegeben werden kann.

Für die vorübergehende Unterbringung von Menschen aus verschiedensten Gründen hält die Stadt fünf Wohnheime an vier verschiedenen Standorten vor. Zwischen 180 und 200 Personen könnten dort einquartiert werden. Belegt sind derzeit 32 Plätze, nicht nur von Flüchtlingen. Bei einem Puffer von etwa 150 bis 170 freien Plätzen könnte die Zuweisung von 300 Flüchtlingen Probleme schaffen, wenn sie zu geballt nach Unna geschickt werden.

Die Stadt setzt auf den Faktor Zeit – durchaus mit einiger Berechtigung. Bislang war es Unna vergleichsweise gut gelungen, die Flüchtlinge in eigener Zuständigkeit aus den Notwohnungen herauszuholen. Der überwiegende Anteil der Asylbewerber – nämlich 121 von 132 – lebt bereits in privaten Wohnungen. Dennoch wird die Stadt um Investitionen in ihre Behelfswohnstätten nicht herumkommen.

Die Übergangswohnheime sind in der Vergangenheit unterschiedlich stark genutzt worden. Wirklich stark gefordert war Unna abseits der Arbeit in der Landesstelle letztmalig in den 90er-Jahren infolge der Balkankrisen. Dementsprechend müsste an den Häusern auch etwas getan werden, um heutige Standards einzuhalten.

Für drei Standorte hat die Stadt ein Budget von 220.000 Euro zur Verfügung gestellt. An einem vierten läuft zurzeit eine Abwägung, ob ein Neubau vielleicht wirtschaftlicher als eine Investition in den Bestand sei.

Standards der Unterbringung

Für ihre Übergangswohnheime rechnet die Stadt mit neun bis zwölf Quadratmetern Platz pro Person. Sie setzen sich aus den Anteilen zusammen, die ein Bewohner an Wohn- und Schlafflächen, Sanitäranlagen, Küche, Flur und gegebenenfalls einem Gemeinschaftsraum hat. Maximal sollen 100 Menschen an einer Adresse leben, dabei maximal acht in einer abgeschlossenen Wohneinheit. In den Schlafräumen sind maximal zweistöckige Etagenbetten zulässig. Jeder Bewohner hat Anrecht auf einen Stuhl, je zwei Teilen sich einen Schrank. Zur persönlichen Erstausstattung jedes Bewohners gehören Bettgarnitur, Handtücher, Koch- und Essgeschirr. Bis zu sechs Personen teilen sich eine Dusche, bis zu vier ein Waschbecken. Für jeweils „angefangene vier Personen“ wird eine separat abschließbare Toilette zugeordnet. Je WC muss eine Toilettenbürste vorhanden sein.

Jung, männlich, Serbe

Mit dem Ausblick auf die Entwicklung der Flüchtlingszahlen legt die Stadt erstmals eine Bilanz ihrer bisherigen Aufnahmeleistung vor. Sie enthält einige Überraschungen. Ein vergleichsweise großer Teil der Asylbewerber stammt keineswegs aus den aktuellen Krisenregionen im Nahen Osten und in Afrika, sondern aus den Nachfolgestaaten des früheren Jugoslawiens.

Insgesamt leben in Unna zurzeit 132 Menschen mit laufendem Asylverfahren. Sie stammen aus „rund 20 Herkunftsländern“, heißt es in einem Bericht der Stadtverwaltung. 58 Prozent dieser Menschen sind männlichen Geschlechts, 42 Prozent demnach weiblich. 38 Prozent sind nach deutschem Recht nicht volljährig. Insgesamt reicht eine Spanne bis 64 Jahre, um die Altersverteilung aller Asylbewerber zu beschreiben.

Die größte Bevölkerungsgruppe unter den Asylbewerbern stellen zurzeit die Serben mit 19 Mitgliedern. Gleich an Platz 3 der Statistik steht das Herkunftsland Kosovo mit elf Personen. Zudem gibt es noch drei Mazedonier. Aus dem Bürgerkriegsland Syrien hat Unna bislang nur vier Flüchtlinge aufgenommen – das reicht für Platz 11 in der Rangliste der Herkunftsländer, gleichauf mit Afghanistan, Nigeria und dem Iran. Stark vertreten sind derweil auch Ägypten und der Libanon mit jeweils zehn Asylbewerbern.