Üben für den Katastrophenfall

Die Nachricht, dass eine deutsche Schüleraustauschgruppe in Kuba mit einem Bus verunglückt ist, verbreitet sich über soziale Netzwerke rasend. Besorgte Eltern und Mitschüler finden sich in der Schule ein, auch die Presse ist bereits vor Ort – natürlich allesamt gespielt von geschulten Darstellern.

„Hauptaufgabe der Führungskräfte ist zuerst, sich einen Überblick zu verschaffen und dann eine Struktur aufzubauen“, erklärt Nils Brandes, Sprecher der Einsatzdienste aus Paderborn. Dazu zählt insbesondere die Registrierung der Beteiligten, um Informationen zu Überlebenden, Verletzten und Todesopfern an Angehörige weitertragen zu können. Außerdem suchen die Einsatzkräfte das Gespräch mit aufgelösten Eltern, verteilen Snacks und Getränke. Die Teams sind speziell geschult, wissen, wie sie mit der Situation umgehen müssen.

Während die Einsatzkräfte in der Aula bemüht sind, an Informationen aus Kuba heranzukommen, verschärft sich die Lage auf dem Schulhof zusätzlich. Eine völlig aufgelöste Mutter rast mit dem Auto in eine 20-Personen-Gruppe. Nun müssen die Sanitäter ran. Innerhalb kürzester Zeit müssen die Führungskräfte eine neue Strategie erarbeiten, sich um Verletzte kümmern und entscheiden, wer zuerst behandelt wird. „Das ist nervlich extrem aufreibend, aber im Ernstfall geht es vielleicht sogar noch schlimmer zu“, so Brandes.

Nach der Übung steht die Manöverkritik an. Experten des Instituts für Gefahrenabwehr haben das Szenario beobachtet und erläutern, wo noch Verbesserungen notwendig sind.