Tempo für den Radschnellweg

Erst mit dem Jahreswechsel ist Straßen NRW zum Bauherrn der Fahrradautobahn geworden, die jetzt offiziell als Landesstraße eingestuft wird. Spätestens im Februar will der Straßenbaubetrieb des Landes einen Auftrag an ein Ingenieurbüro erteilen, hieß es gestern von der federführenden Niederlassung Ruhr in Bochum.

Im Laufe des Jahres können Radfahrer dann auf weitere und konkretere Pläne für den Weg hoffen, der Unna mit Dortmund und Kamen und darüber auch mit den Städten dahinter verbinden soll.

Wann genau der RS1 in Unna in Bau geht, ist damit noch nicht abzusehen. Aber: Die Zeitvorgaben aus einer Machbarkeitsstudie scheint Straßen NRW sich zu eigen zu machen. Sie sieht Unna im Zeitablauf als eine der Kommunen, die beim Bau des Weges „mitten drin“ an die Reihe kommt. Konkret war in der Studie ein Baubeginn ab 2018 genannt. Dies gilt heute als optimistisch, aber nicht ausgeschlossen. Eine Freigabe der Strecken wäre damit ab 2020 denkbar.

Straßen und Wege zu bauen, erfordert in Deutschland komplizierte Verfahren. Dies gilt grundsätzlich auch für den RS1, obwohl Straßen NRW von einem Eingriff „unwesentlicher Bedeutung“ ausgeht, der noch im vereinfachten Verfahren machbar ist. Das Planungsbüro muss sich mit verschiedenen Behörden und Institutionen auseinandersetzen. Die Stadt Unna hat allerdings grundsätzlich zugesagt, die Planung des RS1 zu unterstützen.

Eine Trasse für den Radschnellweg ist bereits festgelegt. Aus Dortmund kommend folgt er dem S-Bahn-Gleis bis zum Königsborner Bahnhof, von dort aus der Bundeswehrbahn bis zur Glückauf-Kaserne und schließlich der alten Klöcknerbahntrasse nach Kamen. Vier Meter breite Asphaltwege sollen den Radler möglichst steigungs- und kreuzungsarm durch die Stadt führen. In Unna müssten dafür unter anderem vier Brücken und eine Unterführung gebaut werden. Etwa 13 Kilometer lang ist der Abschnitt zwischen den Stadtgrenzen im Norden und im Westen.