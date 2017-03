Steine putzen, Verantwortung tragen

Alexandra Khariakova blickt berührt auf die leuchtenden Steine im Boden. „Nein“, sagt sie, „die jungen Leute tragen keine Schuld, aber sie tragen Verantwortung dafür, dass es nicht wieder geschieht“. Und dass die Jusos aus Unna sich dieser Verantwortung stellen wollen, das zeigen sie symbolisch mit ihrer großen Putzaktion.

Mit Schwamm und Wassereimer starten sie am Bonifatiushaus ihren Einsatz. Hier befand sich einst ein jüdisches Altenheim. Jeden Stolperstein nehmen sie sich hier vor und lassen nicht nach, ehe er wieder glänzt. Bevor sie ihren Rundgang über die Massener Straße bis zum Marktplatz fortsetzen, hinterlassen sie weiße Rosen. „Vielleicht fallen die Blumen den Menschen auf und sie neigen den Kopf“, sagt Juso-Vorsitzender Philipp Kaczmarek. Aufmerksamkeit für die Steine und die Geschichte, die sie erzählen, wünschen sich die Jusos. „Erinnern, um nicht zu vergessen“, fasst Kaczmarek die Idee zusammen, „uns ist das vor allem in Zeiten wichtig, in denen es politische Kräfte gibt, die das ändern wollen.“

Und so nutzen die Jusos, die Vertreter der jüdischen Gemeinde, Geschichtsfreunde und der Landtagsabgeordnete Hartmut Ganzke die Aktion, um genau das zu tun: erinnern. „Unna war Teil des Ganzen“, sagt Ganzke, „der Nationalsozialismus war nicht weit weg.“ Er erinnert an die Außenstelle des Konzentrationslagers Buchenwald. 50 Häftlinge, vor allem aus Russland und Polen, wurden in Unna zur Arbeit gezwungen. Am 3. März 1944 schloss das Außenkommando. „Uns kann es genau 73 Jahre später nicht schaden, in die Knie zu gehen und Demut zu zeigen“, befindet Ganzke, als er den ersten Stein putzt, „wir sollten uns daran erinnern, dass die Menschen früher ein viel schwierigeres Leben hatten.“ Für viele jüdische Mitbewohner endete es mit Deportation und Konzentrationslager. Philipp Kaczmarek betont: Ihnen und der Erinnerung sei die Aktion gewidmet.