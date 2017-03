Stadt baut drei neue Spielplätze

Nachdem die Kreisverwaltung den Doppelhaushalt der Stadt Unna für die Jahre 2017 und 2018 genehmigt hat, kann die Verwaltung die Planungen für den Bau neuer Spielplätze vorantreiben. Mit der Haushaltsgenehmigung sind auch die Mittel für die Instandhaltung der vorhandenen Spielplätze freigegeben.

Die Kreisstadt Unna hat aktuell 113 aktive Spiel- und Bolzplätze mit einer bebauten Fläche von rund 130.000 Quadratmetern. Drei weitere Anlagen sollen noch in diesem Jahr dazukommen. In Hemmerde entstehen derzeit zwei Neubaugebiete. Auf dem Gebiet „Im Winkel“ sind 45 Wohneinheiten geplant. Dieser Bereich liegt südlich des Westhemmerder Wegs zwischen Kindergarten und Feuerwehr in der Mitte. Auch am „Gräfingschulten-Weg“ bauen derzeit viele junge Familien.

Ein drittes Siedlungsprojekt für Hemmerde steckt im Vergleich zu „Winkel“ und „Gräfingschulte“ noch in den Vorüberlegungen: Für die Überplanung des Bürgerhauses und des alten Sportplatzes südlich des Hemmerder Hellwegs gibt es einen Beschluss, einen Bebauungsplan aufzustellen. Auch dort dürfte eine Spielfläche angedacht sein. Auch am Afferder Weg sind rund 25 Grundstücke für Bauwillige ausgewiesen worden und auch dort fehlt entsprechend ein Spielplatz.

Wie groß das Investitionsvolumen für die drei Plätze ist, kann die Stadt derzeit nicht sagen. Auch der Baubeginn steht noch nicht fest.

Sicher ist, dass sich der Bau des nächsten Spielgeländes schon ankündigt. Das Gelände am Hertinger Tor soll demnächst auch Planungsreife erlangen. Auch für dieses Gelände ist eine Wohnbebauung vorgesehen. Doch die Stadt investiert nicht nur in den Neubau.

Einen grundsätzlichen Plan zur Reduzierung oder Ausweitung des Spielplatzangebotes gibt es in Unna nicht. Wo Spielgeräte defekt oder überaltert sind, prüft das Kinder- und Jugendbüro den Bedarf. Dann würden Schaukeln oder Klettergerüste erneuert oder eben stillgelegt – „alles immer vor dem Hintergrund der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel“, sagt Stadtsprecherin Sahmel.

In diesem Jahr werden es erneut rund 70.000 Euro sein, die die Stadt für die Instandsetzung ausgeben wird. Alleine 6000 Euro werden für die Ersatzbeschaffung von einigen Spielgeräten im Stadtgebiet ausgegeben. Voraussetzung dafür ist allerdings die Abstimmung zwischen Kinder- und Jugendbüro und den Stadtbetrieben.

So sollen an der Aijkaer Straße die Hängebrücke, Strickleiter und der Netzkletterkamin ersetzt werden. Für den Spielplatz an der Mauerstraße ist aller Voraussicht nach ein neuer Netztunnel vorgesehen. Komplett ausgetauscht wird auf dem Spielplatz an der Magdeburger Straße die Freeclimbing-Wand. Der Spielplatz an der Rollmannstraße bekommt eine neue Tau-Schaukel, der am Feuerdornweg eine neue Strickleiter mit Sprossen und der am Schütterweg eine neue Kunststofftreppe.