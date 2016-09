Spätsommer rettet Freibadsaison

Was ein Sommer bringt, der diesen Namen wirklich verdient hat, zeigt die aktualisierte Bilanz: Die Besucherzahlen sind in den vergangenen zwei Wochen noch deutlich angestiegen. 14.500 Besucher seien in der Saison 2016 im Freibad gewesen, berichtet Jessica Mense vom Bornekamp-Verein. „Dies entspricht in etwa den Werten des Vorjahres.“ Der Verein sei nun insgesamt mit der Saison zufrieden. „Es wäre natürlich viel schöner gewesen, mal eine längere, konstante Prognose zu haben“, sagt Mense. So musste das angedachte Nachtschwimmen ins Wasser fallen. Und gerade in den Schulferien sei das Wetter durchweg sehr durchwachsen gewesen.

Das neue Planschbecken werde übrigens sehr gut angenommen. „Und wir freuen uns über viele junge Familien, die das Freibad bisher noch nicht besucht haben“, sagt Mense. Das Wasser hat noch immer angenehme 23 Grad, und für die kommenden Tage ist Sommerwetter angekündigt, daher nun die Verlängerung der Saison, die eigentlich am kommenden Sonntag enden sollte. An Wochentagen öffnet das Freibad um 13 Uhr, am Samstag und Sonntag um 11 Uhr.

Nach dem Saisonabschluss am Donnerstag will der Verein beginnen, das Freibad winterfest zu machen und einige dringend erforderliche Arbeiten auszuführen: Ein Unnaer Dachdeckerbetrieb rettet die Strandhütte vor dem Verfall, und es sollen einige technische Arbeiten am neuen Planschbecken ausgeführt werden. Grünarbeiten, Aufräumen im Innenbereich und die Außerbetriebnahme der Beckenanlage sind dann die nächsten Aufgaben.