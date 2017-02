Soul verdreifacht Kirchenchor

Musik und Gesang sind seit jeher feste Bestandteile der Heiligen Messe. Dass der gesamte Gottesdienst aber völlig durchsetzt ist mit mitreißenden Rhythmen und beschwingten Melodien, hat man in traditionellen europäischen Kirchen eher selten. Doch genau das war es, was die Mitglieder und Gäste der Gemeinde St. Peter und Paul in Hemmerde am Sonntag erleben konnten. Mit der „Soul-Messe“ bot der Kirchenchor eine ganz besondere musikalische und spirituelle Veranstaltung an, die über die Grenzen von Chor und Gemeinde hinaus wirkte. Zum einen zog die Messe zahlreiche Teilnehmer aus dem Umland an, die für eine volle Kirche St. Peter und Paul sorgten, zum anderen war der Kirchenchor für das Projekt von 15 auf 46 Mitglieder angewachsen. Aufgrund vieler Krankmeldungen konnten davon am Sonntag zwar nur 32 mitsingen, diesen gelang es aber dennoch, mit kraftvollen Stimmen und viel Enthusiasmus die Zuhörer zu begeistern.

Die Gemeinde musste sich ausnahmsweise auch nicht selbst am Gesang beteiligen. „Sie können die Gesangbücher aus der Hand legen, wir werden alles singen“, erklärte Chorleiter Manfred Deisting bei seiner Begrüßung, bei der er den Sängerinnen und Sängern, die an dem Projekt mitgewirkt hatten, für die schöne gemeinsame Zeit dankte. Dass mitgesungen, gewippt und geklatscht wurde, ließ sich dennoch nicht vermeiden und war auch gewollt, ist die Musik in der Art eines Gospel-Gottesdienstes doch darauf angelegt, die Gemeinde mitzunehmen und im gemeinsamen Musizieren zu vereinen. Darauf bezog sich auch Pfarrer Heinz-Josef Löckmann, der für den ebenfalls erkrankten Matthias Bruders eingesprungen war. „Nehmt Gottes Melodie in euch auf, so werdet ihr zusammen zu einem Chor“, lautete das Zitat von Ignatius von Antiochien, auf das er sich während des Gottesdienstes immer wieder bezog.

Die Soul-Messe war am Ende mehr als nur hübsches musikalisches Beiwerk, sondern so gestaltet, dass sie den gesamten Gottesdienst begleitete, inklusive Einzug, Kyrie, Vater unser und Agnus Dei. Sehr schön dabei etwa das „Christus erhöre uns“, bei dem Chormitglieder Bitten und Gebete in unterschiedlichen Sprachen vortrugen.

Der Osnabrücker Komponist Kai Lünnemann hatte die Vorlage dazu geschrieben, die Chormitglied Peter Hockmann eines Tages Chorleiter Deisting schenkte. Die Komposition gefiel ihm sehr, allerdings war ihm auch klar, das seine 15 Sängerinnen und Sänger nicht genug waren, um die Lieder angemessen umzusetzen. Ein Projektchor war die Lösung, zu dem er auch Nichtmitglieder zum gemeinsamen Einüben einlud. Das Ergebnis, bei dem Deisting den Chor am Klavier und Tineke Massmann mit der Cajón und Djembé-Trommel begleiteten, kam beim Publikum in der Kirche ausgesprochen gut an.

Chor singt ein anrührendes Halleluja

Der Kirchenchor St. Marien war am Samstagabend besonders motiviert, die Gläubigen mit seinem Gesang zu begleiten. Der Chor feierte sein 25-jähriges Bestehen und beging das Jubiläum, wie es den Mitgliedern am liebsten ist, gemeinsam mit der Gemeinde in ihrer Kirche. Der Chorvorsitzende Walter Kesper dankte der Gemeinde, ihren Verantwortlichen sowie ehemaligen Mitgliedern beider Chöre. Damit erinnerte er an die Zusammenlegung von Marien- und Hedwigsgemeinde, die zur Verschmelzung der beiden Kirchenchöre führte. Auch dankte er dem früheren Chorleiter Andreas Pradel, der 1992 an der Gründung des Chors beteiligt war.

Die Sängerinnen und Sänger des Kirchenchors aus St. Marien hatten sich ein eigenes Ständchen zum Jubiläum gesungen. Ihr Auftritt in der Massener Kirche wurde mit viel Applaus belohnt.

Musikalisch hatte man sich für die Samstagabendmesse einiges einfallen lassen. „Preiset froh den König“ zum Beispiel ist ein Stück, das auch beim ersten Auftritt in St. Marien vorgetragen worden war. Anrührend war auch eine ins Deutsche übersetzte Version von „Halleluja“ von Leonard Cohen, und „Wo ist Gott in deinem Leben“, nach dem Englischen „The Rose“. Chorleiterin Barbara Faust begleitete die Sänger an der Orgel. Zudem gab es noch einige Passagen, bei denen Claudia Ruwe den Kirchenchor als Solistin unterstützte. Schließlich bat Pater Ewald Ottoweß um Applaus für diese und alle früheren Beiträge des Chors. Das war eine Bitte, der die Gemeinde gerne nachkam.