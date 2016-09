Vorläufige Einigung bei der SPD

Im Wesentlichen würde Risadelli durch den Vergleich die Leistungen erhalten, die sie auch bei einer in allen Belangen korrekten Kündigung erhalten hätte. Der Kündigungszeitpunkt zum 30. Juni 2016 entspricht der Frist in ihrem Arbeitsvertrag, die die SPD in ihren bisherigen Kündigungen ignoriert hatte. Für den verlängerten Kündigungszeitraum müsste die SPD die entsprechenden Bezüge auszahlen – teilweise an Risadelli, teilweise vermutlich aber auch als Ersatz an die Arbeitsagentur, da sich Risadelli arbeitslos gemeldet hatte. Oben drauf legt die SPD eine Abfindung in Höhe von 4.900 Euro als Ausgleich für den „Verlust sozialer Besitzstände“, wie es im Juristendeutsch heißt. Drittens muss die SPD-Fraktion ihrer bisherigen Büroleiterin ein Arbeitszeugnis ausstellen, das in Führungs- und Leistungsbewertung mindestens der Schulnote „gut“ entspricht. Und: Beide Seiten würden erklären, Vorwürfe gegen die jeweils andere Seite nicht mehr aufrecht zu erhalten. Damit wäre Risadelli auch gesellschaftlich rehabilitiert. Der „Vorwurf des Verrats“, wie es ihr Anwalt formulierte, sei damit offiziell vom Tisch.

Die SPD-Fraktion erklärte nach einer kurzen Beratungspause zwischen Fraktionschef Volker König und seinem Anwalt schon im Gericht, diesen Vergleichsvorschlag zu akzeptieren. Risadellis Anwalt erbat sich Beratungszeit: Bis zum 27. September kann und müsste er sich beim Gericht melden, wenn er das Angebot ablehnt. Verzichtet er auf einen Widerspruch, tritt der Vergleich nach einem Verkündigungstermin am 18. Oktober in Kraft.

Vergleiche wie der nun angebotene zählen für Arbeitsgerichte zu den Vorzugslösungen. Zum einen ersparen sie den Justizbehörden schlicht Schreibarbeit, da kein Urteil schriftlich begründet werden muss. Zum anderen tragen sie der Lebenswirklichkeit Rechnung: Ungeachtet der Frage, wer denn nun im Recht ist, hatten beide Streitparteien erklärt, sich eine weitere Zusammenarbeit nicht wirklich vorstellen zu können. Zu zerrüttet scheint das Verhältnis zwischen Fraktionschef Volker König und Bärbel Risadelli.

Was die inhaltliche Bewertung der Kündigung angeht, hielt sich die Kammer des Arbeitsgerichtes vorerst zurück. Hoffnungen der SPD-Fraktion, mit einer angeblich gar nicht beklagten und daher automatisch gültigen „Zusatzkündigung“ durchzukommen, entkräftete das Gericht: Im Gespräch, bei dem dieses Kündigungsschreiben laut SPD übergeben wurde, scheint es nach Einschätzung des Richters „hoch her gegangen“ zu sein. Insofern bleibe strittig, welchen Verlauf diese Begegnung hatte. Das Gericht befasste sich mit einer ersten ordentlichen Kündigung, die hilfsweise zur fristlosen Kündigung ausgesprochen wurde. Mindestens sei dazu festzuhalten, dass sich die SPD bei einer fristgerechten Kündigung auch tatsächlich an die vereinbarten Fristen des Arbeitsvertrages zu halten habe. Insofern war die Trennung von Bärbel Risadelli zum 30. Juni 2016 der frühste Termin, der im November möglich war. Dass die zuvor schon von der SPD aufgegebene fristlose Kündigung wohl eher keine Grundlage hatte, bestätigte auch der Richter im Kammertermin: Als Grund angeführt hatte die SPD seinerzeit eine Nachricht von Piraten-Fraktionschef Christoph Tetzner an den Massener Ortsvorsteher Dr. Peter Kracht (SPD), die Risadelli im SPD-Fraktionsbüro aufgenommen und per E-Mail übermittelt hatte. „Es wird schwer, das Gewicht eines wichtigen Grundes in dieser E-Mail zu sehen“, so der Richter.

Gleichwohl stellte der Richter klar, dass die SPD-Fraktion als Betrieb mit weniger als zehn Mitarbeitern nicht unter das Kündigungsschutzrecht falle. Sie habe durchaus eine Kündigungsfreiheit, hätte Risadelli unter Einhaltung der Fristen im Arbeitsvertrag auch ohne Grund kündigen können. Ob aber Fraktionschef Volker König befugt war, diese Kündigung ohne Beschluss des Fraktionsvorstandes oder gar der Gesamtfraktion auszusprechen, bleibt strittig. Vermutlich wäre es genau dieser Punkt, den das Gericht beleuchten würde, wenn Bärbel Risadelli den Vergleichsvorschlag über ihren Anwalt ablehnt.

Nimmt sie ihn an, bliebe die Frage richterlich unbeantwortet. Die SPD wird in der Frage, ob Volker König gegen die Satzung gehandelt hat, keine Hilfestellung von höherer Instanz erhalten. Anlass, sich weiter zu streiten, gibt es durchaus. Vermutlich zählt dazu die Erkenntnis, dass die SPD-Fraktion nun für gut sieben Monate ein Gehalt auszahlen muss, ohne dafür eine Arbeitsleistung in Anspruch genommen zu haben.

Bärbel Risadelli ginge mit 60 in die Arbeitslosigkeit, könnte aber den Beginn ihres Leistungsbezuges um sieben Monate verschieben – eben auf jenen 30. Juni, der als Stichtag im Vergleichsangebot steht. Abzüglich des Arbeitslosengeldes, das ihr bereits ausgezahlt worden ist, erhält sie für sieben Monate den Differenzbetrag zu ihrem vollen Gehalt, also etwa sieben Drittelgehälter – und eben die eigentliche Abfindung von 4.900 Euro.