SPD bremst Hoffnung auf Lärmschutz

Im Vorfeld der heutigen Diskussion über die Einführung von Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen dämpft die SPD-Fraktion die Hoffnung derer, die die Geschwindigkeitsbegrenzung womöglich als Allheilmittel für lärmgeplagte Wohngegenden erwarten. Die SPD-Fraktion werde voraussichtlich dem Konzept zustimmen, Tempo 30 tags und nachts einzuführen, wie es Verwaltung und Lärmgutachter vorschlagen, so Ralph Bürger, Fraktionssprecher für Stadtentwicklung. Die Zustimmung erfolge aber „nicht ohne Vorbehalte und begründete Zweifel an der Wirksamkeit“. Verschiedene „Fachbeiträge“, die er zusätzlich zum städtischen Lärmgutachten ausgewertet hat, bringen ihn zu der Schlussfolgerung. Bürger geht davon aus, dass aus Tempo 30 realistisch Tempo 40 wird, es sei denn, eine neue Beschilderung geht mit baulichen Veränderungen wie Schwellen auf der Fahrbahn einher. „Das bloße Anordnen von Tempo 30 ist keinesfalls ausreichend“, zitiert Bürger aus einer Studie.

Auch mit den Folgen für die Schadstoffbelastung hat er sich beschäftigt. Er kommt nicht zu dem Schluss, dass eine geringere Höchstgeschwindigkeit geringere Schadstoffwerte in der Luft zur Folge hätte. Nach Bürgers Recherchen sind die Ergebnisse der Fachbeiträge an dieser Stelle widersprüchlich. Mit einer Verbesserung der Verkehrssicherheit aber rechnet Bürger. Und das stehe einer Stadt, die fußgänger- und radfahrergerecht planen will, gut zu Gesicht.

Bürgers Fazit: Auch kleine Fortschritte im Abbau von Lärmbelastung seien wichtig und unterstützenswert. Wie berichtet hatten inzwischen alle Fraktionen mit Ausnahme von CDU und FDP eine Tendenz zu Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen geäußert. Heute diskutiert der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehrsplanung über das Thema. Das Gremium tagt öffentlich um 17 Uhr im Ratssaal des Rathauses.