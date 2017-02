Risadelli stellt sich dem Abenteuer

Während der Rechtsstreit um ihre Stelle als Büroleiterin erst im März abgeschlossen wird, sitzt die Mühlhausenerin künftig als eines von 21 politisch gewählten Mitgliedern der SPD-Fraktion im Rat der Stadt. Risadelli war bei der Wahl 2014 als Huckepackkandidatin des kürzlich verstorbenen Paul Raupach angetreten und übernimmt nun die Nachfolge in seiner politischen Arbeit. Der Ortsverein der SPD in Mühlhausen/Uelzen will sie überdies auch als künftige Ortsvorsteherin für das Doppeldorf vorschlagen.

Risadelli stellt sich einer ungewöhnlichen und sicherlich nicht einfachen Situation. Ihre Kündigung durch Fraktionschef Volker König im November 2015 hat die SPD in eine tiefe Krise gestürzt. Durch die Fraktion geht seitdem ein Riss. Unterstützer Königs und Risadellis stehen sich regelrecht verfeindet gegenüber. Der Umgang mit der Kündigung und dem daran anschließenden Rechtsstreit hat das Miteinander in der größten Fraktion des Stadtrates so stark belastet, dass schließlich sogar ein externer Mediator zur Hilfe gerufen wurde.

Risadelli erklärt, die politische und die menschliche Ebene in der Zusammenarbeit mit Volker König durchaus trennen zu können. „Ich habe ja nicht das Problem. Wenn andere eins haben, ist es ihres“, sagt sie. Sie fühle sich stark genug, die Herausforderung anzunehmen.

Ihrer Entscheidung waren intensive Gespräche vorausgegangen – in der Familienkonferenz der Risadellis, aber auch im Ortsverein und mit der Witwe des verstorbenen Paul Raupach. Ausschlaggebend für Risadelli war offenbar auch der Rückhalt, der ihr in diesen Gesprächen zugesichert wurde.

Mit der Annahme des Mandates bleibt dieser Sitz im Stadtrat bei der SPD des Doppeldorfes Mühlhausen/Uelzen. Hätte Risadelli abgelehnt, wäre Margarethe Strathoff aus der Innenstadt nächste Nachrückerin geworden. Zudem galt auch Paul Raupach als Unterstützer Risadellis. Er selbst hatte sie vor der Wahl 2014 darum gebeten, mit ihm ein Kandidatentandem zu bilden. Raupach gehörte auch zu den erklärten Kritikern der Risadelli-Kündigung.