Riesenparty mit 340 Musikern

Das Musikfestival besticht durch seine Vielfalt. Und die erleben die Besucher schon am Freitagabend. Die ersten Stadtfesttöne klingen nach Schottland, eigentlich aber nach Holland: Die Clan Lamont Pipe Band kommt aus Unnas Partnerstadt Waalwijk und bringt auch am Samstagnachmittag noch einmal Highland-Feeling in die Unnaer Innenstadt. Publikumsmagneten sind aber vor allem wieder die Live-Bands auf den acht Bühnen zwischen der Lindenbrauerei und dem Bahnhof. Wir berichten weiter auf hawr-digital.de

Das Bühnenprogramm am Freitag:

Alter Markt: 19 Uhr Peter Asmuth; 20.30 Uhr Fabulous Music Factory

Rathausplatz: 19.30 Uhr Twice as Nice; 21 Uhr Das Wunder

Morgenstraße: 19.30 Uhr Black & White Show Brothers & Band

Kirchplatz: gegen 20 Uhr Eröffnung Weindorf; 20.30 Uhr Martin Doughty

Nicolaiviertel: 21 Uhr Kelsey & Heino

Jugendbühne (Bahnhof): 19 Uhr Ton e.V.

Lindenplatz: 19.30 Uhr One Oak; 20.30 Uhr The Rival Bid; 21.30 Uhr JAHM!

Bühne am Museum: seit 19 Uhr Reso- und Slidegitarrenfestival

Bürgerhalle im Rathaus:

20 Uhr Eröffnung Büchermarkt

Bühnenprogramm am Samstag

Alter Markt: 13 Uhr Clan Lamont Pipe Band; 15.30 Uhr Nice Days Ahead; 18.30 Uhr Blue Thumb; 21 Uhr Coffee, Cake & Sugar

Rathausplatz: 13.30 Uhr Green Onions Big Band; 16.30 Uhr Paradies; 19 Uhr Schmidt Rosenblatt; 21 Uhr Boerney & Die Tritops

Morgenstraße: 20.30 Uhr Cover Company

Kirchplatz: 13.30 Uhr Tanzgruppe KSV; 14.30 Uhr Zumba Kids; 16.30 Uhr Masters of Destructio; 20 Uhr Sir Duke

Nicolaiviertel: 20 Uhr Barrel House Trio

Jugendbühne (Bahnhof): 19 Uhr Ton e.V.

Lindenplatz: 13 Uhr Programm für Kinder; 16 Uhr Don Kidchote; ab 20 Uhr J. Iivonen, Herrenwahl, Mad Andy & the B´s + Friends

Bühne am Museum: ab 19 Uhr Reso- und Slidegitarrenfestival

Bühnenprogramm am Sonntag

Alter Markt: 12.30 Uhr Unna Swing Connection; 15 Uhr Voices of Town; 17 Uhr VHS Big Band

Rathausplatz: 12 Uhr kx Openair; 14 Uhr De Halve Zoole; 15 Uhr Akkordeonorchester Königsborn; 16 Uhr Original Shanty Chor Unna

Kirchplatz: 11.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst; 12.30 Uhr Sunlight Voices; 14 Uhr Nigel Prickett

Lindenplatz: 13 Uhr Kinderspaß ; 16 Uhr Don Kidchote

Bühne am Hellweg-Museum: ab 12 Uhr Reso- und Slidegitarrenfestival