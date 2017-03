Radwege mit Gebrauchsanweisung

Im Idealfall ist ein Radweg auch ohne zusätzliche Schilder zu erkennen. In zwei tatsächlichen Fällen, mit denen das Rathaus sich nun befasst hat, sind die Schilder aber nötig, um den Radweg überhaupt verstehen zu können. Um zwei viel genutzte, aber auch riskante Kreuzungen im künftigen „Zielnetz 2025“ des Radverkehrs zu entschärfen, muss die Stadt auf derart komplizierte Lösungen zurückgreifen, dass sie eine Gebrauchsanweisung für die empfohlene Fahrweise mitliefert. Aber selbst diese Schilder müssen erst einmal so gründlich studiert werden, dass der Radfahrer dafür anhalten sollte.

Konkret betroffen sind der Kreuzungsbereich von Massener Straße, Stadtring und Holbeinstraße sowie die Einmündung von der Rudolf-Diesel-Straße zur Achse Hochstraße/Büddenberg. Letztere wird nicht nur von Beschäftigten des Gewerbegebietes genutzt, sondern auch als Abkürzung für den Weg von Massen nach Unna. Als Linkabbieger müssten die Radfahrer eigentlich absteigen und ihr Rad über zwei Fußgängerampeln schieben, um wieder auf einem Radweg anzukommen. Künftig erlaubt ihnen ein Schutzstreifen mit Aufstellfläche zum legalen Vordrängeln ein direktes Linksabbiegen in voller Fahrt. Das klingt kompliziert, soll aber mithilfe eines Anleitungsschildes bald verstanden sein und in der Praxis eine flüssige Fahrt ermöglichen.

Die beiden nun von der Stadt vorgestellten Fälle zeigen, wie schwierig es zum Teil sein kann, Radfahrern sichere und flüssig nutzbare Wege zu bereiten. Gewollt ist dies, denn bis 2025 soll sich der Radverkehrsanteil in Unna verdoppeln, und das von der Stadt ausgearbeitete „Zielnetz 2025“ soll dazu beitragen. Allerdings bewegen sich die Planer dabei in Begebenheiten, die nun einmal aus dem automobilen Zeitalter stammen. Immer wieder entstehen dadurch Planungskonflikte: Mit dem Fahrrad von der Massener auf die Holbeinstraße abzubiegen, kann Menschen aus den Wohngebieten südlich des Evangelischen Krankenhauses kurze Wege geben. Allerdings müssten sie nach derzeitiger Verkehrsführung zwei Abbiegespuren des Autoverkehrs schneiden, auf denen eigentlich ständig Autos fahren oder auf die nächste Grünphase warten. Die Lösung aus dem Bild unten scheint vor diesem Hintergrund tatsächlich noch eine pragmatische zu sein.

Erst nach rechts auf den Bürgersteig, dann nach links über die Ampel, ein Stück als Geisterfahrer üb ... Erst nach rechts auf den Bürgersteig, dann nach links über die Ampel, ein Stück als Geisterfahrer über den Gehweg und über eine Autofahrspur hinweg auf die Holbeinstraße – diese Route empfiehlt künftig ein Schild an der Massener Straße.Grafik: Stadt Unna

Platanenallee als Fahrradstraße

Wie viele solcher Konfliktsituationen die Stadt in der Zukunft noch zu entschärfen hat, ist derzeit nicht geklärt. Nach einer Mängelerhebung auf dem rund hundert Kilometer langen „Hauptnetz“ des künftigen Zielnetzes muss die Stadt eine Liste von 600 Hinweisen abarbeiten. Allein die Auswertung dieser Liste ist noch im Gange, auch wenn die beiden ersten Lösungsvorschläge bereits auf dem Tisch liegen. Bis Juni will die Stadt jeden Hinweis geprüft haben.

Die Umwandlung der Platanenallee in eine Fahrradstraße kommt erneut auf die politische Agenda. Nun ist es der SPD-Ortsverein Königsborn-Alteheide, der diese Idee prüfen lassen will. Persönlich spricht sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Volker König für eine solche Prüfung aus, der aus diesem Ortsverein stammt.

Innerhalb der jüngeren Vorschläge der SPD für den Radverkehr wäre die Fahrradstraße vom Kreishauskreisel aus nach Norden konsequent – die Genossen hatten sich bereits mit einem Fraktionsantrag dafür ausgesprochen, die obere Friedrich-Ebert-Straße vom Königsborner Tor zum Kreishauskreisel für den Radverkehr anzupassen. Völlig neu ist der Gedanke aber nicht: 2014 trugen die Grünen diese Idee schon vor. Damals war es die SPD, die sich noch unter Michael Hoffmann dagegen aussprach.

Eine Bedeutung der Achse für den Radverkehr ist allerdings allgemein anerkannt. Im „Zielnetz 2025“ der Stadt gehört sie zum sogenannten „Hauptnetz“, das an der Stelle vom Königsborner Tor über die obere Friedrich-Ebert-Straße zum Kreishauskreisel und dann über die Platanenallee am Kreishaus und an den Berufskollegs vorbei zum Königsborner Bahnhof führt.

Die Umwandlung in eine „Fahrradstraße“ würde dabei nicht bedeuten, dass dort keine Autos mehr fahren dürfen. Allerdings müssten sich Autofahrer den Radfahrern unterordnen, die auch nebeneinander fahren dürfen.

Via Kessebüren an die Ruhr

Eine weitere Radwegeverbindung wünschen sich auch die Kessebürener. Ihr Ortsvorsteher Gerhard Heckmann (CDU) bittet die Stadt darum, bei Straßen NRW für den Bau eines Radweges entlang der L679 einzutreten. Nach dem 2016 erfolgten Anschluss des Ortes an die Radwege in Unna blicken die Kessebürener nun nach Süden: Ein 550 Meter langer Weg von der Straße „Auf dem Rott“ zur Kessebürener Landwehr würde Kessebüren, aber damit eigentlich auch ganz Unna an einen sicheren Zubringer zum Ruhrtalradweg anbinden. Heckmanns Antrag an den Stadtrat folgt einer Bürgerversammlung, wird ausdrücklich auch vom Kessebürener Heimatverein unterstützt.