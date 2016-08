Radfahrer von Auto erfasst

Ein Unfall im Kreisverkehr am Kreishaus sorgt für zähen Verkehr in der Unnaer Innenstadt. Nachdem dort ein Radfahrer am Mittag von einem Auto angefahren wurde, sind Polizei und Rettungskräfte vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern. Die Zufahrten der Friedrich-Ebert- und der Hansastraße sind vorübergehend gesperrt. Der Verkehr wird über die Hammer Straße umgeleitet, teilt Polizeisprecherin Ute Hellmann mit. Wir berichten weiter.