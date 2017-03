Profi-Einbruch in die Eishalle

Als Pächter Uwe Kuchnia am Freitagmorgen die Halle betrat, fiel ihm zunächst einmal gar nichts Verdächtiges auf: Keine Tür war aufgebrochen, keine Unordnung ließ darauf schließen, dass Unbefugte die Räume durchsucht hätten. Alles versprach einen normalen Tag in der Eishalle. Der Schrecken befiel Kuchnia, als er Bargeld für die Tageskasse holen wollte.

Er empfing Kuchnia in dem zwei Quadratmeter großen Raum, in dem der Tresor steht. Aus dem Dachfenster reichte eine Leiter hinab in die Kammer. Die Tür des Panzerschranks: offen. Vier Schnitte eines Trennschneiders ließen freien Blick auf die Mechanik. Staub bedeckte alle Oberflächen. Der Panzerschrank, den die Kuchnias von der Stadt Unna übernommen haben, hat eine Innenlage aus Beton, die gerade solche Schnitte verzögern soll.

Der Täter dürfte Zeit benötigt haben, um den Tresor zu öffnen. Und vermutlich hat er dabei viel Krach gemacht. So ruht die Hoffnung der Kuchnias darauf, dass jemand etwas mitbekommen hat und der Polizei ( 02303/921-3120) weitere Hinweise geben kann.

Der Einbruch scheint ein Werk von Profis zu sein, die entweder auf alles vorbereitet waren oder die Gegebenheiten in der Eishalle kannten. Augenscheinlich waren sie auf den Gastronomie- und Bürotrakt der Eishalle gestiegen, um der Reihe nach mehrere Lichtkuppeln einzuschlagen und in den Raum darunter zu schauen, was sich dort befindet. Über Küche und Vorratsraum waren die gewölbten Milchglasscheiben nur eingeschlagen, über dem Tresorraum war sie herausgetrennt. Auf normalem Wege sind alle drei Räume über einen Flur zu erreichen, der mit einer Alarmanlage überwacht wird. Am Ziel angelangt diente die Leiter zum Abstieg in die Kammer. Strom für den Trennschneider gab es aus der Steckdose.

Der Einbruch trifft die Pächterfamilie Kuchnia nicht nur im Betriebs- sondern auch in ihrem Privatvermögen. Im Vertrauen auf die Wehrhaftigkeit des stabilen Panzerschranks hatten sie auch persönliche Wertgegenstände darin untergebracht.

Der Betrieb der Halle sei diesmal nicht behindert, betonen die sichtlich schockierten Pächter. Das unterscheidet diesen Fall vom Einbruch vor zwei Jahren, bei dem auch noch ein schwerer Vandalismusschaden entstanden war. Nach jenem Einbruch hatte die Polizei eine Gruppe von Schülern als Täter ermittelt, die den Einbruch offenbar im Drogenrausch begangen hatten. Gegen sie gehen die Kuchnias zivilrechtlich vor, um den Schaden ersetzt zu bekommen.