Nur eine Fahrspur auf Südring

Bevor die Stadt die Straßen zurück in die Verantwortung des Landes gibt, muss sie die Fahrbahnen noch in einen ordentlichen Zustand versetzen. Den Anfang macht die von der Stadt beauftragte Firma am Montag an der Massener Straße. Die Straße wird zwischen den Hausnummern 73 und 83 halbseitig gesperrt. Gerade dieser Teil der Massener Straße ist von Schlaglöchern übersät. Der komplette Kreuzungsbereich wird saniert.

Darüber hinaus werden die Zufahrten von der Mühlenstraße und der Dürerstraße gesperrt. Entsprechende Umleitungen werden über den Büddenberg beziehungsweise die Falkstraße eingerichtet. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wird im Baustellenbereich auf 30 km/h beschränkt.

Gleichzeitig werden ab Montag zwei Fahrspuren des Südrings zwischen der Bornekampstraße und der Wasserstraße gesperrt. Während der Bauzeit bis zum Montag darauf, 27. März, ist jeweils nur eine Fahrspur frei. Alle Fahrspuren werden komplett überarbeitet, auch die Bushaltebucht. Auf der Wasserstraße und auch auf dem Südring wird der Straßenbelag stellenweise ausgebessert. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wird im Baustellenbereich auf 30 km/h beschränkt.

Die Massener Bahnhofstraße wird zwischen der Dortmunder Straße und Nordstraße halbseitig mit einer Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Massener Hellweg gesperrt. Der Verkehr in Richtung Dortmunder Straße wird über den Massener Hellweg und den Dollersweg in Dortmund-Wickede umgeleitet. Dort findet im Bereich Massener Bahnhofstraße/Nordstraße die einseitige Komplettsanierung zwischen Kreisverkehr und Eintrachtstraße statt.

Nicht nur Autofahrer müssen sich auf eine geänderte Streckenführung einstellen, sondern Buskunden auf veränderte Haltestellen. Wegen der Brückensanierung an der Mühlenstraße fahren ab Montag die Linien R51 und C41 nicht die Haltestelle „Mühlenstraße“ an, sondern die Ersatzhaltestelle „Evangelisches Krankenhaus“.