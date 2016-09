Messerstecher ist gefasst

Ein Antrag auf Untersuchungshaft wurde nicht gestellt, da weder Verdunklungs-, noch eine Fluchtgefahr beim Täter bestehe, heißt es von der Polizei Unna.

Der Täter wurde durch die Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen und räumte die Tat ein. Bei der Schlägerei in der Nacht zu Samstag war ein 34-jähriger Mann aus Unna durch einen Messerstich in die Brust verletzt worden. Der Verdächtige war nach der Tat geflüchtet. Die Tatwaffe, ein Springmesser wurde sichergestellt. Der 35-jährige bleibt zunächst auf freiem Fuß.

In der Nacht zu Samstag wollte sich das 34-Jährige Opfer über die laute Musik auf dem Spielplatz am Stollenweg in Königsborn bei der Gruppe junger Menschen beschweren. Im Verlaufe des Gespräches eskalierte die Situation. Es gab eine Schlägerei, in dessen Verlauf der 35-Jährige ein Messer zog und dem Opfer unvermittelt in die Brust rammte.