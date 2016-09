Mann durch Messerstich verletzt

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein 34-jähriger Mann aus Unna auf dem Spielplatz am Stollenweg durch einen Messerstich verletzt worden. Auf dem Spielplatz hielten sich um Mitternacht mehrere Personen auf, die sich unterhielten und laute Musik hörten. Als der Mann die Leute aufforderte, die Musik leiser zu machen, kam es zu einer zunächst nur verbalen Auseinandersetzung. Der Mann ging weg, kam aber mit einem Bekannten zurück. Es entwickelte sich erneut ein Streit, der in eine Schlägerei mündete, an der mehrere Personen beteiligt waren. Dabei hat ein Mann dem 34-jährigen mit einem Messer in die Brust gestochen. Der Täter flüchtete er in Richtung Schlägelstraße. Der Verletzte wurde durch Rettungskräfte vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: 1,75 bis 1,80 Meter groß, etwa 30 Jahre, eckige Brille, dunkle, kurze Haare mit einem Muster an der Seite einrasiert, bekleidet mit einer Strickjacke und Jeans. Er sprach mit osteuropäischem Akzent und hatte einen schwarzen Hund dabei. Wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Tel. 02303/9213120.