Lange Staus bleiben aus

Aber auch am Dienstagvormittag schlängelten sich immer wieder Autofahrer, vornehmlich auswärtige, an der Absperrung an der Wasserstraße vorbei, nutzten den Gehweg und den Fahrradstreifen, um so den Ostring zu erreichen. Doch auch damit ist kurze Zeit später Schluss. Baufahrzeuge versperren diesen Weg, denn seit dem Vormittag wird auf dem Süd- und Ostring die erste neue Asphaltschicht aufgetragen. Bis Freitag sollen die Arbeiten an dieser Stelle abgeschlossen sein.

Mindestens 160 Grad Celsius heiß sollte das Material sein, dass die Bauarbeiter am Dienstag in die Straße einbauen. Angeliefert wird der neue Asphalt in sogenannten Thermomulden, damit er während des Transports nicht zuviel Hitze verliert. Denn angewärmt wird er in großen Mischanlagen und dann zur Baustelle transportiert. „Mit dem heißen Asphalt zu arbeiten, das ist wahrlich kein Zuckerschlecken“, sagt Heiner Glanemann von der Firma Pollmann. Auch wenn der neue Belag am Dienstag aufgetragen wird, dauert es dennoch bis Freitag, bis die Straße wieder befahrbar ist.