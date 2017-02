Kultband erobert den Karneval

Man hört sie lange, bevor man sie sieht. Schlagzeug, Tasten, Gitarre und diese unverkennbaren Stimmen, die einen näher treten lassen. Cantus Brutalis proben. In einem alten Kohlenkeller, in dem sie seit Jahrzehnten jeden Donnerstagabend zusammensitzen, spielen und musizieren. Vor der Theke, hinter der Theke: Jeder Millimeter des gemütlichen Kellerraums wird musikalisch genutzt. Hier hat ihre gemeinsame Geschichte in den 70er Jahren begonnen und von hier aus haben sie die Bühnen der Region erobert – mit authentischer Musik und echten Typen.

„Für Besucher treiben wir auch ein Wässerchen auf“, sagt Pelle Schlüter lachend. Stilecht serviert im Cantus-Brutalis-Glas. Und während das Glas noch über den Tresen wandert, beginnt Gerry Kasperidus die nächsten Klänge auf der Gitarre zu spielen. Keine Sekunde vergeht und die Männer stimmen in „Leev Marie“ ein. Gut gelaunt und textsicher. Karneval steht auf dem Programm. Der eine trägt mit Besteck zum Rhythmus bei, der andere linst noch auf das Textblatt und der nächste schunkelt auf der Eckbank. Viele verschiedene Talente und die gemeinsame Begeisterung für die Musik treffen aufeinander.

Bunte Hüte und Karnevalshits: Jedes Jahr an Weiberfastnacht treten die Musiker vor den „jecken Weibe ... Bunte Hüte und Karnevalshits: Jedes Jahr an Weiberfastnacht treten die Musiker vor den „jecken Weibern“ im Schalander auf. Foto: Archiv

„Eigentlich haben wir uns damals zum Kartenspielen getroffen“, erzählt Willy Sauerland als das Lied verklingt, „aber dann brachte Gerry seine Gitarre mit.“ Das war Anfang der 70er Jahre. Und weil den ehemaligen Schulkameraden die Musik wohl im Blute lag, sie schon als Pennäler gemeinsam in einer Band gespielt hatten und Chorerfahrung mitbrachten, stimmten sie ein. Die Geburtsstunde von Cantus Brutalis – brutale Melodien.

„Wir haben ja nicht gerade glockenklare Stimmchen“, sagt Gerry Kasperidus lachend, während er im Notenbuch blättert, „da lag der Name doch nahe.“ Erst diskutierten die Musiker über die grammatikalischen Feinheiten ihres Bandnamens – damals auf der Hütte im Skiurlaub, bis sie dann doch lieber wieder zu den Instrumenten griffen und taten, was sie am besten konnten.

Dabei blieben sie und begeisterten Tausende – erst beim Anbretteln im Skiclub, dann bei Stadtfesten in Kamen und Unna, bei unzähligen Auftritten. „Da standen wir den ganzen Tag auf der Bühne und um 3.30 Uhr feuerten uns die Leute immer noch an“, erzählt Hännes Lambertz. Einer geht noch, forderten die Besucher. Und wirklich: Einer ging immer noch. Gerne auch zum Mitsingen. Sie seien nicht angetreten, um Konzerte zu spielen, sondern um Spaß zu haben. Aber sie merkten: Das eine schloss das andere nicht aus. „Manchmal haben wir uns vertan“, sagt Peter Juckenack, „mit Tönen oder Text. Wir sind halt keine Profis. Wir sind wir.“ Und das weiß das Publikum zu schätzen.

Wer Cantus Brutalis allerdings zuhört, der lernt auch: Was einfach aussieht, ist eine hohe Kunst – egal ob sie deutsche oder irische Folklore singen, Schlager oder Karnevalslieder. Das gilt auch für Dialekte und Sprachen: Eines ihrer Lieder haben sie auf russisch umgeschrieben, kölsch oder schwäbisch scheint ihnen inzwischen leicht von den Lippen zu gehen. Und wenn die Instrumente schweigen, dann zeigen Cantus Brutalis ihr Können a-cappella. „Wir legen Wert auf Qualität“, sagt Kasperidus und setzt zum nächsten Stück an.

Requisiten aus 40 Jahren

Wer mit den Sängern durch den Probenraum wandert, entdeckt dort Requisiten aus vielen Jahrzehnten gemeinsamer Auftritte. Auch aufwendige Technik findet sich dort. „Da haben wir früher ganz schön geschleppt“, erzählt Hännes Lambertz, „inzwischen legen wir Wert darauf, dass der Veranstalter die Technik vorhält.“ Die buntesten Kostüme in den Regalen gehören zu den Terminen an Weiberfastnacht. Dort spielt die Gruppe auch heute Abend.

Aus guter alter Tradition wird Cantus Brutalis dort jedes Jahr von einer Frauengruppe aus Köln erwartet. „Sie stellen uns dann immer für das nächste Jahr eine Aufgabe“, erzählt Gerry Kasperidus. Und deswegen proben die Herren für dieses Jahr „Leev Marie“. Musikalische Unterstützung bekommt die Gruppe heute Abend von der Band Chuck. Außerdem stimmt Helmut Scherer, Ehrenpräsident des Karnevalsvereins, in das Stück „Heile, heile Gänschen“ mit ein. Die Weiberfastnacht im Schalander beginnt heute Abend um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.