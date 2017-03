Knapp vier Jahre Gefängnis für Unnaer

Der Verurteilte hatte das Geschäft mit Wagner und in einem zweiten Fall mit einer Architektin aus Menden sowie einem angeblichen israelischen Diamantenhändler eingefädelt. Den Opfern wurde statt versprochener Millionen-Kredite Falschgeld angedreht. Im Prozess um den Betrug an Unister-Gründer Thomas Wagner hat die Dresdner Generalstaatsanwaltschaft fünfeinhalb Jahre Haft für den angeklagten Vermittler des sogenannten Rip-Deals gefordert.

Der Unister-Gründer stürzte nach der Geldübergabe in Italien im vergangenen Sommer auf der Rückreise nach Leipzig mit einem Kleinflugzeug ab und kam mit drei weiteren Menschen ums Leben. Das Internet-Unternehmen Unister meldete unmittelbar danach Insolvenz an.

Der Verteidiger des Angeklagten aus Unna betonte am Dienstag in seinem Plädoyer am Landgericht Leipzig, die Beweisaufnahme habe nicht ergeben, dass sein Mandant von den „betrügerischen Machenschaften“ gewusst habe. Er forderte zu berücksichtigen, dass der 69-Jährige nicht vorbestraft sei. Wenn es zu einer Haftstrafe komme, sollten die acht Monate, die er bereits in Untersuchungshaft verbracht habe, abgezogen werden.