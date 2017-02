Knall irritiert in Obermassen

Am Mittwochabend hörten Anwohner der Unteren Roonstraße kurz vor 20 Uhr wieder die Geräusche, die sie schon seit einigen Wochen irritieren. Zweimal in kurzen Abständen hintereinander knallte es aus einer südlichen Richtung. In der vergangenen Woche hörten sie diese knallartigen Geräusche beispielsweise am Freitagabend um 21.45 Uhr, aber auch schon früher. Vor allem zwischen 21 und 23 Uhr seien sie zu vernehmen, „Explosionen, Detonationen, was auch immer“, so die Massener. Was es mit diesen Knallgeräuschen auf sich hat, ist bisher unklar. Die Stadt als Ordnungsbehörde kann die Wahrnehmungen nicht aufklären. Auch die Polizei nicht. Für sie aber gab es in Obermassen schon einen Einsatz, der denselben Hintergrund haben könnte. Wie Polizeisprecher Thomas Röwekamp berichtet, meldete jemand am Freitag vergangener Woche gegen 21.15 Uhr einen Schuss. Die Adresse: Am Pfauenufer, also am Westrand von Massen. Die Beamten hätten nichts feststellen können. Im Zuge des Einsatzes sei die Vermutung aufgekommen, dass das Geräusch aus Richtung der Fischteiche an der Bergstraße habe kommen können. Denkbar ist, dass der Betreiber der Anlage ein Gerät einsetzt, das Vögel wie etwa Reiher vertreibt, damit sie keine Fische fressen. Doch der Fischteichbetreiber erklärt, er habe kein solches Gerät. Der Flughafen Dortmund hat eines. Aber auch diese „Vergrämungsanlage“ könne aufgrund der genannten Zeiten nicht die Geräuschquelle sein, so der Flughafen. Auch die Zeugen von der Unteren Roonstraße schließen die Vogelverscheucher vom Flughafen aus. „Wie das klingt, wissen wir.“ Das Einrammen von Stahlspundwänden, das bei bestimmten Bauarbeiten nötig wird, klinge auch anders. Gewehrschüsse von Jägern scheiden wohl ebenfalls aus. Der Hegering Unna erklärt, abends und nachts schieße derzeit eigentlich kein Jäger, da mangels Licht kein Tier zu treffen wäre.

Noch nicht ganz ausgeschlossen ist eine Vogelvergrämung durch Landwirte. Petra Drees-Hagen, Sprecherin des Landwirtschaftsverbands, hält den Einsatz solcher Geräte für möglich. Insbesondere auf Rapsfeldern gebe es ein Taubenproblem, möglicherweise sollen Knallgeräusche die Tiere vertreiben. Einen tatsächlichen Verursacher in Obermassen konnte sie aber noch nicht ausfindig machen. Und eigentlich würde eine solche „Kanone“ eher tagsüber eingesetzt.