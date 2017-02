Kleine Narren übernehmen die Macht

Er habe mit dem Rat überlegt, in diesem Jahr mal Widerstand zu leisten und die Papierkanonen vollzuladen, erzählte Bürgermeister Werner Kolter den Kindern nach dem Sturm auf das Rathaus. „Als ich sah, mit welchem großen Schiff und mit was für einer Übermacht Ihr anmarschiert seid, habe ich entschieden: Wir ergeben uns kampflos!“

So ging der Schlüssel für das Rathaus an das Kinderprinzenpaar Pauline Robel (9) und Elias Pohle (11). Zuvor war Karnevalspräsident Helmut Scherer mit seinen kleinen und einigen großen Begleitern in den Bürgersaal des Rathauses eingefallen und hatte den Bürgermeister mit seinem Lied „Bürgermeister komm heraus“ herunter zitiert.

Machtübergabe: Bürgermeister Werner Kolter überreichte den goldenen Schlüssel an Prinz Elias – sehr ... Machtübergabe: Bürgermeister Werner Kolter überreichte den goldenen Schlüssel an Prinz Elias – sehr zur Freude von Prinzessin Pauline und Helmut Scherer.

Startpunkt für den Umzug war auch dieses Mal wieder der Platz der Kulturen. Wegen der Sturmwarnung hatte der Umzug sogar kurze Zeit auf der Kippe gestanden. Das schien möglicherweise den einen oder anderen kleinen und großen Narren vom Umzug ferngehalten zu haben. Für eine ordentliche Schar, die das mittlerweile bewährte Piratenschiff durch die Fußgängerzone begleitete, reichte es dennoch. Vorneweg fuhr Erhard Kaiser, Herr über die Konfetti-Kanone, auf der passend zu seiner Verkleidung als Donald Trump „Unna first“ zu lesen war. Trotz Regen und Wind kam die Kanone reichlich zum Einsatz. Die Bedingungen stellten sich für die bunten Schnipsel sogar als optimal heraus: Sie flatterten Minuten lang durch die Luft und erzeugten so regenbogenfarbene Wolken, die den Zug immer wieder einhüllten. Der farbige Regen färbte auch das Kopfsteinpflaster, auf dessen Zustand sich Helmut Scherer mit seinem diesjährigen Motto bezog: „Unna grüßt die Pflastersteine“, oder „Unnas Knie mit Pflaster, für neu gibt’s keinen Zaster“

Weiberfastnacht: In Hemmerde übernahmen im Haus des Friedens gestern Nachmittag auch die Frauen das ... Weiberfastnacht: In Hemmerde übernahmen im Haus des Friedens gestern Nachmittag auch die Frauen das Kommando.

Im Anschluss an das Spektakel trafen sich noch rund 400 Jungen und Mädchen im Zelt auf dem Alten Markt, wo es nicht nur 1000 Berliner zu vertilgen gab. Die Kindermusiker Nicolas und David Jehn aus Hamburg sorgten mit ihren Liedern für reichlich Stimmung und brachten die Karnevalsgäste zum Tanzen und Feiern. Am Abend übernahmen dann Cantus Brutalis im Schalander das närrische Zepter und heizten den jecken Weibern mächtig ein.

Jeck ging es auch schon gestern Nachmittag in Hemmerde im Haus des Friedens zu. Auch dort hatten die Frauen das Zepter in die Hand genommen.