Kinder sollen Demokratie lernen

Wovon träumen Drittklässler, wenn sie an ihre Heimatstadt denken? Was passt ihnen gar nicht? Und wo sehen sie dringenden Handlungsbedarf? Die Antworten sollen die Kinder künftig selber geben. Deswegen regt das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Unna die Gründung eines Kinderrates an. Morgen Abend wird die Idee im Jugendhilfeausschuss vorgestellt, am 16. März soll dann die Gründungsversammlung stattfinden.

Bisher hatten vor allem ältere Schüler in Unna die Möglichkeit, ihre Ideen in die Politik einzubringen. Jetzt sollen die Grundschüler nachziehen – in der Hoffnung, dass sie ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Alle dritten Klassen der Stadt sollen einen Vertreter in den Rat schicken. Die 22 „Abgeordneten“ haben dann den Auftrag, die Ideen und Gedanken ihrer Klassenkameraden mitzubringen. Sie werden auf zwei Jahre in den Rat entsandt und danach von neuen Drittklässlern abgelöst.

„Kinder sollen die Möglichkeit haben, zu sagen, was sie interessiert und was ihnen aufgefallen ist“, sagt Beate Frommeyer vom Kinder- und Jugendbüro, „und gleichzeitig können sie so Demokratie lernen.“

Deswegen findet die Sitzung des Gremiums auch zweimal im Jahr im Ratssaal statt. „Wir wünschen uns, dass auch Vertreter aus Verwaltung und Politik dabei sind“, sagt Hartmut Grimm vom Kinder- und Jugendbüro. Der direkte Kontakt zu den „Strippenziehern“ soll gleich doppelt hilfreich sein. Auf der einen Seite sollen Hemmschwellen abgebaut werden. Ob Bürgermeister oder Ratsmitglieder: „Nur keine Angst“, wünscht sich Grimm. Und wo Kinder angstfrei auf Politiker träfen, da entstünde auch Kontakt. So bekommen die Kinder die Möglichkeit, ihre Wünsche direkt zu formulieren und mit Ratsvertretern ins Gespräch zu kommen. „Wir begleiten die Kinder und unterstützen, wo wir können“, sagt Beate Frommeyer.

Weil Verwaltungsabläufe aber bekanntlich auch frustrierend enden können, geht das Kinder- und Jugendbüro noch einen Schritt weiter. Es garantiert den Kindern die Umsetzung eines Projekts pro Jahr – im Rahmen des Machbaren. „Kinder sollen lernen, dass sie wirklich was bewegen können, wenn sie sich einbringen“, sagt Hartmut Grimm, „sie sollen ein Erfolgserlebnis haben.“ Und das bedeutet: Einigen sich die 22 Vertreter im Kinderrat auf ein Projekt, dann räumen die Erwachsenen die restlichen Steine aus dem Weg. Insgesamt 7000 Euro stehen dem Kinder- und Jugendrat jedes Jahr zur Verfügung. 1000 Euro aus diesem Topf sind künftig gebunden: Sie sollen die Umsetzung jenes Projekts ermöglichen, dass sich die Kinder ausgedacht und auf das sie sich geeinigt haben. Das restliche Geld steht wie gehabt Projekten und Aktionen der Initiative zur Verfügung.

„Beim Jugendrat haben wir häufig Zuständigkeiten geprüft, beim Kinderrat verpflichten wir uns zur Umsetzung“, sagt Grimm. Bleibt für die Nachwuchspolitiker vor allem eine Aufgabe: Sie müssen 22 Ideen und Meinungen unter einen Hut bringen. Grimm ist sicher: „So lernen sie schnell, was Demokratie bedeutet.“

Jugendlichen fehlt die Zeit

Der Jugendrat der Stadt Unna hat seine Aufgaben größtenteils auf das Internet verlegt. Zeiten, in denen 28 Jugendliche der weiterführenden Schulen, der Jugendparteien und des Kinder- und Jugendrings regelmäßig an einem Tisch Platz nahmen, sind Geschichte. „Jugendliche haben heute weniger Zeit“, sagt Hartmut Grimm vom Kinder- und Jugendbüro. Das Turboabi sorgt für einen volleren Wochenplan, rund 70 Prozent der Jugendlichen würden sich außerdem in Vereinen engagieren. „Da haben Jugendliche weniger Zeit, über die sie frei bestimmen können“, sagt Grimm. Die Hürde sei entsprechend groß, sich in einen Jugendrat wählen zu lassen. Und deswegen habe sich die Arbeit verändert.

Erfolgreicher Einsatz: Der Jugendrat engagierte sich vor zwölf Jahren für einen Skatepark an der Han ... Erfolgreicher Einsatz: Der Jugendrat engagierte sich vor zwölf Jahren für einen Skatepark an der Hansastraße. Foto: Archiv

Virtuell und projektbezogen: So funktioniert jugendliches Engagement heute. „Wir sprechen Jugendliche über Facebook an und wenn sich dort eine Gruppe für ein Thema begeistert, dann kann die Arbeit beginnen“, sagt Grimm. So versuche man aktuell, den Jugendrat am Leben zu erhalten. „Uns wäre es auch lieber, wenn wir Menschen und Gesichter bei uns hätten“, sagt Grimm, „aber über das Internet erfahren wir, was Jugendliche interessiert, wenn wir genau hinsehen“. Das gilt etwa für den Ferienpass oder eine Veranstaltung über Hass im Internet und mögliche Gegenwehr.

Bisher hielt eine Schülerin aus Unna die Fäden bei Facebook zusammen. Aktuell sucht das Kinder- und Jugendbüro nach einem Nachfolger, der die virtuelle Zusammenarbeit künftig am Laufen hält.

Teilnahme an Aktionswochen

Das Kinder- und Jugendbüro beteiligt sich mit verschiedenen Veranstaltungen an den Aktionswochen gegen Rassismus und für Toleranz. Während Schüler der weiterführenden Schulen eine Comedy-Vorstellung mit Özgür Cebe besuchen, sind rund 600 Drittklässler zur Aufführung des Figurentheaters Hille Pupille eingeladen. Im Zentrum steht dann die Gründung des Kinderrats.