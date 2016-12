Jäger schießt in Wohngebiet

Der Beschossene wohnt am Rand des Hemmerder Kernortes, wenige Meter von seinem Garten entfernt endet die Bebauung. Die Felder dahinter zählen zu den bejagbaren Flächen. Am Mittwochnachmittag war eine Treibjagd im Gange.

Aufmerksam gemacht hatte den Hemmerder der Hund eines Nachbarn, der auf einem eingezäunten Grundstück frei laufen kann und die nahende Jagdgesellschaft mit Bellen begrüßte. Um nach dem Rechten zu sehen, ging der Anwohner nun ebenfalls nach draußen. Eher aus Neugier schaute er sich die Jagd dann an. Plötzlich aber habe sich ein Mitglied der vorbeimarschierenden Schützenreihe in seine Richtung gedreht und einen Schuss abgefeuert. Nur wenig später hörte der Beschossene über seinem Kopf eine Schrotladung auf Hausdach prasseln.

Der Vorfall ging glimpflich aus: Verletzt wurden weder der Anlieger noch der Hund des Nachbarn. „Dass ich danach schlecht geschlafen habe, ist vermutlich verständlich“, sagt der Hemmerder. Was sich der Schütze bei diesem Schuss gedacht hat, war für ihn nicht ersichtlich. Auf Rufe hätten die Jäger nicht reagiert.

Der Polizei allerdings gelang es, die Jagdgesellschaft aufzuspüren. Auch der Schütze sei nun bekannt, erklärte Polizeisprecher Thomas Röwekamp. In einer ersten Einlassung habe der Mann angegeben, auf einen aufgescheuchten Fasan geschossen zu haben. In diesem Fall wäre es möglich, dass der Schuss in die Luft ging und die Schrotkugeln nur als „Fallschrot“ aufs Dach geprasselt sind.

Die Behörden wollen den Fall erst nach weiteren Prüfungen bewerten. Die Polizei werde daher auch die Untere Jagdbehörde beim Kreis Unna von dem Vorfall in Kenntnis setzen. Revierinhaber Walter Filthaut hatte den Schuss aus einiger Entfernung beobachtet. Auch er geht davon aus, dass bei fast 200 Metern Entfernung zur Bebauung keine Gefahr bestand. „Trotzdem sind das Dinge, die nicht passieren dürfen“, stellt er klar. Dies habe er dem Jagdkameraden auch verdeutlicht.

Unnas Hegeringsvorsitzender Heinrich Wisselmann betont, dass alle Jäger in der Nähe von Wohnbebauung zu einer besonderen Vorsicht und Sensibilität angehalten seien – auch, um den Ruf der Jagd nicht zu belasten. Selbst ein versehentlicher Schuss in die Wohnbebauung könne verständliche Besorgnis und Vorbehalte auslösen, sei daher auch für die Jägerschaft ein Ärgernis.