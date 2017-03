Im Zweifel für die Kultur

In einer denkbar ungünstigen Situation war es nun ausgerechnet die Stadtverwaltung, die für Unmut in der Politik sorgte. Da die Friedhofsverwaltung Teil der Stadtbetriebe ist, müssen Anträge für eine kulturelle Nutzung des Westfriedhofes von deren Betriebsausschuss genehmigt werden. Den Antrag für die Stadtlichter konnten sich die Ausschussmitglieder schon vor Wochen gründlich durchlesen. Das Konzept für die Theaternächte des Narrenschiffs aber gab es zum Sitzungsbeginn als Tischvorlage. Zwischen Berichten über das neue Landeswassergesetz und den Streusalzeinsatz des Jahres 2016 konnten die Ausschussmitglieder mit einem Auge schnell über den Text fliegen, den sie im Grunde genommen doch nur „abnicken“ konnten. Die nächste Sitzung des Ausschusses wäre Anfang Juli – zu spät, um den Theatermachern eine verlässliche Planungsgrundlage zu geben.

So erteilte der Ausschuss beiden Nutzungen für dieses Jahr eine Zusage, nicht ohne Zähneknirschen. Schon im vergangenen Jahr gab es vor allem auf Einwurf der CDU eine Diskussion über die Nutzung des Westfriedhofes für Kulturveranstaltungen. Der Ausschussvorsitzende Klaus Tibbe (SPD) betonte nun, dieses Thema im Arbeitskreis Friedhöfe des Ausschusses gründlich angehen zu lassen, damit es irgendwann verbindliche und konkrete Regelungen dafür geben kann, was erlaubt ist und was nicht.

Im aktuellen Fall fiel die Diskussion angesichts des Fehlens jeder Vorbereitung kurz aus: Alle Fraktionen tragen auch das Programm des Narrenschiffs für dieses Jahr mit, ohne es wirklich zu kennen. Der anerkannt sensible Umgang mit der Örtlichkeit in den Vorjahren scheint der Theatergruppe einen Vertrauensvorschuss bereitet zu haben. Zudem solle das Ensemble nun auch nicht bestraft werden, brachte es Ausschussmitglied Bernd Dreisbusch (SPD) auf den Punkt.

Die Schuld für die verspätete Vorlage liegt zudem auch gar nicht bei den Theaterleuten. Sie haben ihr Konzept früh genug an die Kulturverwaltung der Stadt herangetragen, wo dann aber interne Abstimmungsschwierigkeiten zu einem Versäumnis geführt haben. Stadtsprecher Oliver Böer bittet im Namen der Verwaltung um Entschuldigung – und spricht den Politikern im Ausschuss Respekt dafür aus, trotz des verständlichen Unmuts für die Kultur entschieden zu haben.