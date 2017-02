Hubschrauber über Königsborn

Gegen 2 Uhr in der Nacht zu Samstag schlugen vier bislang unbekannte Täter mit einem herausgehobenen Gullydeckel die Glasschiebetür der Tankstelle ein. Genau wie beim letzten Einbruch am 21. Januar gelangten die Täter durch die zerbrochene Tür in den Verkaufsraum. Diesmal machte die Bande jedoch keine Beute. „Ein neu installiertes Sicherheitssystem muss sie wohl in die Flucht geschlagen haben, bevor sie etwas mitnehmen konnten“, vermutet die Polizei noch in der Nacht. Nur wenige Minuten nach der Tat, war der erste Streifenwagen vor Ort und konnte augenblicklich mit der Auswertung der Videoaufnahmen beginnen. Die qualitativ hochwertigen Bilder hätten vier junge Männer gezeigt, die zunächst die Scheibe einschlugen, dann aber durch die Sicherheitsinstallation irritiert hektisch den Tatort verließen. Durch die gute Täterbeschreibung konnten im Nahbereich kurz darauf zwei Verdächtige beobachtet werden, die jedoch sofort über eine stillgelegte Gleisanlage flohen, als sie den Streifenwagen erblickten. Der angeforderte Hubschrauber kreiste längere Zeit über Königsborn, da die Einsatzkräfte vermuteten, dass sich die Verdächtigen in einem Garten oder Hinterhof versteckt haben könnten. Die Fahndung nach den Verdächtigen läuft.

Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges im Bereich Königsborn beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden 02303 921 0.